– Det er mange spillere som er fysisk tidlig utviklet i Norge, som bøtter inn mål i ung alder, og plutselig tenker at de er et kjempetalent som kommer til å gli gjennom det meste av fotballhverdagen. Men jeg var klar over at jeg hadde noen fortrinn fordi jeg var tidlig utviklet, og det gjorde at jeg tok steget opp og spilte med folk som var 2-3 år eldre. Der kunne jeg ikke bare utnytte fysikken min, da var det ikke noe fortrinn lenger, forklarer Vassbakk Ajer.

Bakkeløp etter vraking

Både han, Berge og Ødegaard er født i 1998. Ved en anledning ble seks spillere fra den årgangen tatt ut på samling et nivå over, der Harry Hansen og Christer Basma var trenere.

Martin Ødegaard og Sander Berge var begge blant de seks. Kristoffer Vassbakk Ajer kan uten problemer ramse opp de fire andre også, for han husker den enorme skuffelsen over å bli utelatt like godt i dag.

– Det var sommer, jeg var på hytta og jeg så uttaket. Da gikk jeg bare ut og løp opp og ned en lang bakke i en halvtimes tid, det var helt galskap. Pappa kom ut etter femten minutter, jeg trodde han kom for å dra meg inn, men han var like frustrert og begynte å løpe selv. Så til slutt ble vi begge dratt inn av min mor. Det er sånne øyeblikk man husker, som virkelig kan sette deg ut av spill, men som motiverte meg ekstremt til å trene enda hardere, sier Rælingen-gutten.

Ikke lenge var det eliteturnering i Trondheim. Vassbakk Ajer spilte for Lillestrøm, Martin Ødegaard for Strømsgodset. På tribunen bak trenerbenkene satt landslagsledelsen som ikke hadde tatt ham ut.

– Vi slo vel Martin og Godset 7-1, tror jeg. Hver gang vi scoret løp jeg bort til treneren deres og skreik foran ham. Godset stilte med 6-7 landslagsspillere, og vi hadde ingen. Likevel spilte vi dem av banen. Jeg var så utrolig gira og ville vise at et par spillere fra LSK burde ha vært med i den landslagstroppen. Det er en av kampene jeg virkelig husker fra barndommen, sier han.

– Hva sa landslagsledelsen?

– Harry kom bort rett før jeg gikk på bussen etter kampen, og sa at jeg kom til å bli tatt ut hvis det ble noen forfall. Men det ble det ikke, smiler han.

Busy bastard

Harry Hansen sier at de raskt oppdaget at Vassbakk Ajer hadde en mentalitet utenom det vanlige.

– Han hadde det som skulle til for å jobbe steinhardt. Han var førstemann til å komme på trening. Jeg husker en gang han ikke skulle spille fra start. Det handlet ikke om at han ikke var god nok, men da kampen var slutt, gikk han og hentet seg kjegler, fikk med seg et par andre, og så var det å springe og jobbe steinhardt på eget initiativ, sier han.

Den innstillingen sørget for øvrig for å gi Vassbakk Ajer tilnavnet «busy bastard» i Celtic...

– Jeg har alltid vært skudd sammen sånn, at jeg gjør det lille ekstra som gjør at jeg føler meg bedre om kvelden når jeg legger meg, sier han.

Han er stolt og glad over at både han, Berge og Ødegaard i så ung alder er blitt etablerte A-landslagsspillere.

– Vi kjenner hverandre i tykt og tynt. Vi vet hva vi har vært gjennom på aldersbestemte landslag, hvilke skader og utfordringer som har dukket opp underveis, og hvilke oppturer vi har delt sammen. Så det blir selvfølgelig et vanvittig bra samhold når så mange unge spillere kommer opp fra samme generasjon, sier han.

Ødegaard tror også de profitterer på en så inngående kjennskap til hverandre.

– Det var utrolig kult på G15-landslaget og jeg husker perioden godt. Vi koste oss på samling og hadde det gøy. At tre av oss er her nå er ganske spesielt. Vi drar med oss det at vi har spilt mye sammen, jeg tror det er gunstig.

Sander Berge sier han var en litt annen spillertype på den tiden.

– Før i tida hadde jeg litt mer tyngdepunktet til Martin. Jeg spilte av og til i nummer 10-rollen, og var mer offensiv enn defensiv spiller den gangen. Jeg husker godt at Harry (Hansen) var litt misfornøyd med mine skyv i midtbaneleddet den gangen, he-he. Jeg lærte mye, sier han.

– Eksepsjonelle

Etter dobbeltlandskampen mot Sverige i september 2013 var det tre navn som utmerket seg spesielt i boka til Harry Hansen.

– De var kommet litt lenger enn de andre. Det ene navnet var Martin, de to andre var John Hou Sæter og keeper Christian Kjetil Haug, som gikk til akademiet til Manchester City, sier han.

Fra en annen landskamp, da Ødegaard var flyttet opp mens Berge og Vassbakk Ajer fortsatt fulgte egen årsklasse, finner han noen gamle notater på datamaskinen sin.

– Her har jeg skrevet om Kristoffer: Stor autoritet i stilen, duellsterk, slepen. Utfordringer: bli enda mer sjef, forflytninger og ta hurtigere valg under tidspress.

– Og hva har du skrevet om Sander?

– Anvendelig, slepen teknikk, godt overblikk. Spennende type, best sentralt. Av svakheter har jeg notert, for på den tida begynte han å vokse en del: tempo. Han kunne være litt seig i draget. Men da vi hadde løpstester, viste jo tidene noe annet. Med de steglengdene Sander hadde var han rask, selv om han ikke så slik ut.

– Hva overrasker deg mest i dag?

– Det er overraskende hvor utrolig gode de er blitt. Den største grunnen er dem selv, de har gjort noen veldig gode valg underveis og gått fra barnestjerner til voksenstjerner. Det som overhodet ikke overrasker meg, er deres kjærlighet til fotball. Alle tre har hatt et sånt eierforhold til egen utvikling. Martin har stått i timesvis, og Sander og Kristoffer akkurat det samme. De har både hatt talentet, og trent steinhardt, sier han.

På lørdag kan alle tre være i startoppstillingen mot Spania foran et fullsatt Ullevaal. For at sjansene for å bli blant de to beste i gruppa skal være gode, er egentlig bare seier godt nok.

Om det ikke skulle gå, ser Nations League-playoff i mars ut som Norges beste mulighet til å nå EM i 2020.

Vassbakk Ajer føler seg uansett trygg på at den lange mesterskapstørken snart er over.

– Jeg har kjempetro på det. Jeg ser på det som et stort nederlag om man skulle legge opp uten å ha spilt i et par, tre, fire mesterskap. Det er en utrolig stor målsetting har jeg satt meg, sier han.