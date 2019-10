Størrelsen på bilskiltene kan by på problemer for enkelte bileiere. Mange amerikanske biler har for eksempel satt av plass til mindre skilter enn de vi bruker i Norge.



Når disse bilene skal registreres med norske skilter, kan det by på utfordringer. Det vil Samferdselsdepartementet nå gjøre noe med:



– Bilentusiastene har etterspurt det lenge, derfor foreslår vi nå å gjøre det mulig å bruke bilskilt med amerikanske størrelse i Norge. I tillegg er det foreslått at folk skal slippe å møte opp på trafikkstasjonen for å hente bilskilt for å bevise at bilen kan benytte små bilskilt. Å ha bil som hobby skal ikke straffes, vi skal legge til rette for det, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Vegdirektoratet har nå sendt på høring et forslag som skal åpne opp for å tillate bilskilt med amerikansk størrelse. Dette gjelder altså bilskilt med størrelsen 30,38 x 15,36 cm. Bokstaver og tall skal plasseres på to rader.

Bileierne må bestille skiltene fra bilskiltprodusenten som erstatningsskilt. Dette gjelder både ved førstegangsregistrering i Norge – og ved bytte fra annet bilskilt.

Amcar-kulturen står sterkt i Norge. Og mange amcar-eiere har hatt problemer med registreringsskiltene på bilene sine. Det kan nå bli historie.

Kan komme fra neste år

I høringen foreslår Vegdirektoratet å gjøre flere ting enklere for de som har behov for små bilskilt eller bilskilt med amerikansk størrelse. Blant annet at bilskiltene kan sendes i posten, slik at eieren slipper å møte opp på trafikkstasjonen.



De foreslår også å gå bort fra kravet om at bilen fysisk må vises på trafikkstasjonen for å bekrefte at den trenger å bruke andre bilskilt enn de vanlige. Isteden skal bildedokumentasjon være godt nok.

Høringsfristen er 22. november. Endringene i regelverket skal etter planen innføres neste vår.

Les hele forslaget fra Vegdirektoratet her:

– Vi ønsker også å gi muligheit for å lage personlige bilskilt til de bilskiltene som har amerikansk størrelse, og håper å få sendt ut en høring neste år, sier samferdselsministeren, i en pressemelding.

Vi tipper at det er en del bilentusiaster som gleder seg over dette. Da europeisk skiltstandard rett og slett ikke passer på enkelte biler.

Les også: Første eier var kongelig – nå får du den for noen tusenlapper

Video: Hils på denne bilgale familien