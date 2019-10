Nike legger ned treningsgruppen Nike Oregon Project. Det skriver Runner’s World, som har fått tilgang til et internt notat.

– Denne situasjonen forstyrrer mange av utøverne og hindrer deres evne til å fokusere på trening og konkurransebehov. Jeg har derfor tatt en avgjørelse om å legge ned Oregon-prosjektet, skriver Nike-toppen Mark Parker.

Under VM i Qatar ble den profilerte friidrettstreneren Alberto Salazar utestengt i fire år for brudd på dopingreglementet. Ifølge New York Times briefet han Nike om doping-eksperimentene sine.

Bakgrunnen for straffen er at Salazar blant annet skal ha oppbevart og videresolgt testosteron. Det var det amerikanske antidopingbyrået (USADA) som fremmet saken, og for en drøy uke siden besluttet et dommerpanel å dømme Salazar, opplyste USADA i en pressemelding. Treneren hevder sin uskyld og varsler en anke.

Jeffrey Brown, spesialist i endokrinologi, ble også straffet med fire års utestengelse. Han har samarbeidet tett med Salazar og var personlig lege for flere av den profilerte trenerens elever.

Den britiske superstjernen Mo Farah var tidligere Salazars mest profilerte utøver. Både Farah og Salazar har avvist alle anklager om brudd på dopingreglene.

Farah brøt med den omdiskuterte treneren i 2017. Briten er fire ganger OL-mester og seks ganger verdensmester.