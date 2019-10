Nobels fredspris til Abiy Ahmed

Mottakeren av Nobels fredspris 2019 ble kunngjort av Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen fredag klokken 11 på Det Norske Nobelinstitutt i Oslo.

Etiopias statsminister Abiy Ahmed mottar Nobels fredspris for at han klarte å få en slutt på konflikten mellom Etiopia og Eritrea etter at han inntok statsministerkontoret i 2018.

– Han utarbeidet raskt prinsippene for en fredsavtale for å avslutte den langvarige, fastlåste situasjonen mellom landene, sa Reiss-Andersen da hun kunngjorde tildelingen.

– Kollektiv seier for Etiopia

Statsministerens kontor i Etiopia er stolt over tildelingen av Nobels fredspris.

– Denne anerkjennelsen er en tidløs bekreftelse av våre idealer om enhet, samarbeid og felles samhørighet, som statsministeren jobber for, skriver kontoret i en uttalelse.

Ahmed frigjorde politiske fanger og signerte en fredsavtale med Eritreas president Isaias Afwerki. Han har også kjempet for kvinners rolle i politikken, og halvparten av medlemmene i hans kabinett er kvinner.

– Siden statsministeren tok politisk lederskap i april 2018 har han jobbet for fred, tilgivelse og anerkjennelse av nøkkelkomponeter i administrasjonen. På nasjonalt nivå har han løslatt titusenvis av politiske fanger, gitt amnesti til mennesker som tidligere har levd i eksil og vært siktet under antiterrorismelover, og latt dem komme tilbake til landet i fred, skriver kontoret videre.

– Vi inviterer alle etiopiere og Etiopias venner til å fortsette å stå på fredens side. Denne seieren og anerkjennelsen er en kollektiv seier for etiopiere, heter det i pressemeldingen.

Selve prisutdelingen vil skje på Alfred Nobels dødsdag den 10. desember, som er tradisjon hvert år. Seremonien har siden 1990 foregått i Oslo rådhus.

Her kunngjøres prisen:

– Trenger oppmuntring

I sin tale understreket Reiss-Andersen at dette er det riktige tidspunktet for å tildele prisen til Ahmed.

– Noen vil sikkert mene at denne prisen kommer for tidlig. Nobelkomiteen mener at det er nettopp nå statsminister Abiys innsats fortjener anerkjennelse og trenger oppmuntring, sa hun.

– Da Abiy Ahmed ble statsminister i april 2018, gjorde han det klart at han ønsket å gjenoppta fredssamtalene med Eritrea. I nært samarbeid med Eritreas president Isaias Afwerki meislet Abiy Ahmed på kort tid ut prinsippene for en fredsavtale, sa Reiss-Andersen videre.

Hun fremhevet flere av hans handlinger etter at han inntok statsministerembetet.