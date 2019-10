At Erling Braut Haaland (19) er klar for større oppgaver er blitt tydelig denne sesongen.

18 mål på elleve kamper denne sesongen, fire av dem på den største scenen i Champions League, bærer med seg et budskap om at karrieren i Red Bull Salzburg trolig ikke kommer til å vare så veldig mye lenger.

Flere storklubber er allerede koblet til spissen fra Bryne, og nå dras også Real Madrid opp av hatten.

Den spanske storavisen AS smeller fredag opp et stort bilde av Haaland på fremsiden og forteller at 19-åringen følges tett av «Los Blancos». Avisen skriver at et kjøp av Haaland vil harmonere godt med klubbens strategi om å hente unge og ekstremt lovende spillere, som man har gjort med blant andre Martin Ødegaard.

Faksimile AS.

Videre nevnes Federico Valverde, Vinícius Júnior, Rodrygo, Takefusa Kubo og Andriy Lunin som eksempler på Real Madrids plan for fremtiden.

En mulig strategi kan være å hente Haaland til den spanske hovedstaden, for så å låne han ut. Real Madrid har allerede Karim Benzema og Luka Jovic som rene spisser i troppen.

Red Bull Salzburg har en kontrakt med Haaland frem til sommeren 2023, men det virker usannsynlig at man får beholde ham så lenge. Han ble hentet til den østerrikske klubben for fem millioner euro i 2017 - en sum som kommer til å stige markant når et salg blir gjennomført.

Tidligere er Haalands navn blitt koblet til Manchester United. Ganske naturlig siden hans tidligere Molde-trener Ole Gunnar Solskjær styrer skuten på Old Trafford.

– Han har hatt stor innvirkning på livet mitt, både som person og som trener. Han vant Champions League og var en utrolig god spiller. Han har lært meg veldig mye, har Haaland sagt.