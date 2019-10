Det melder det halvstatlige iranske nyhetsbyrået ISNA.

Nyhetsbyrået melder at skipet står i brann og at hendelsen har ført til oljesøl i Rødehavet. To lagerrom skal være ødelagt om bord i skipet, melder statlig iransk TV ifølge nyhetsbyrået AP.

Tankskipet tilhører det statlige iranske oljeselskapet NIOC og befinner seg rundt 120 kilometer utenfor Jeddah, melder Al Jazeera.

Eksperter opplyser til ISNA at de tror det kan dreie seg om et terrorangrep. Saudiarabiske myndigheter har foreløpig ikke kommentert hendelsen.

USA anklaget tidligere i år Iran for å ha angrepet oljetankere i nærheten av Hormuz-stredet. Iran har benektet anklagene.

I juni ble det Frontline-eide tankskipet Front Altair og japanske Kokuka Courageous rammet av eksplosjoner idet de seilte over Omanbukta. Det brøt ut brann på Frontline-skipet, og besetningen ble evakuert og satt i land i Iran.

I mai fikk den norske oljetankeren MT Andrea Victory et hull i skroget etter at skipet angivelig ble truffet av en ukjent gjenstand. Sjøfartsdirektoratet hevet midlertidig sikkerhetsnivået for norske skip i havnebyen Fujairah ved Omanbukta.

(NTB/TV 2)