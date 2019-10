Rett før klokken 01 natt til fredag fikk politiet i Oslo inn melding om en vekter som hadde fått problemer ved Grønlands torg.

– Vi fikk inn melding om et basketak som utviklet seg til en hektisk, pågående slåsskamp, sier operasjonsleder Tor Jøkling til TV 2.

Flere patruljer ble sendt til stedet.

– Vi fikk ganske kjapt kontroll på situasjonen. Det var fire personer som hadde fått diverse skader.

– De var blitt slått, og en var blitt bitt til blods. En av dem har også fått skader på et øye, og kunne ikke se da patruljen vår var der. Men om det skyldes en skade eller hevelse er vanskelig å si. I verste fall kan det være alvorlig, fortsetter operasjonlederen.

Den mistenkte, en mann i 30-årene, angrep videre politiet.

– Han spyttet, beit og kom med trusler. Han har litt å svare for, for det er blitt en del forhold på han. Fire personer er skadet, i tillegg til vårt mannskap, han blir også anmeldt for narkotikabesittelse, ordensforstyrrelse, trusler, vold mot offentlig tjenestemann, kroppskrenkelse og -skade, sier operasjonslederen.

De fire fornærmede ble sendt til legevakta for sjekk.