Belgia er klar for fotball-EM etter å ha smadret Belgia 9-0.

Laget har vunnet alle sine sju kvalik-kamper, og står med bunnsolide 28-1 i målforskjell.

Romelu Lukaku stod med 49 landslagsmål før kampen, og ble naturligvis kampens første målscorer.

Totalt ble det to scoringer for tidenes mestscorende for Belgia. Lukaku står med 51 mål, mens de tre som deler andreplassen (Bernard Voorhoof, Paul Van Hirst og Eden Hazard) står med 30.

I tillegg scoret Nacer Chadli, Cristian Brolli (selvmål), Toby Alderweireld, Youri Tielemans, Christian Benteke, Yari Verschaeren og Timothy Castagne.

Artikkelen oppdateres!