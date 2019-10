Asker-laget havnet bakpå i begynnelsen av den andre perioden, men snudde og vant 6-3. Stavanger hadde full kontroll da de kjørte over Lillehammer og vant 7-3.

Lagene fortsetter dermed den glimrende sesongstarten. De har begge åtte seire på åtte kamper, men Oilers leder eliteserien med bedre målforskjell.

Dermed ligger alt til rette for en knalltøff duell om gullet denne sesongen. Lagene møter hverandre 29. oktober.

Drømmestart

Cirka ett og et halvt minutt var spilt da Dan Kissel sendte Stavanger i ledelsen. Mål av David Morley sørget for 2-0-ledelse etter den første perioden. Og nettopp Morley skulle være en av dagens store menn i Stavanger.

Canadieren scoret hattrick mot Lillehammer etter å ha satt inn både 5-1 og 6-2.

En annen som var i storform for hjemmelaget var Mathias Trettenes. I tillegg til å score ett mål, var han involvert i fem andre scoringer i det som ble en behagelig kveld for serielederen.

Frisk snudde og vant

Den regjerende sluttspillmesteren Frisk Asker måtte derimot slite en stund. Etter at Hampus Gustafsson hadde gitt gjestene ledelsen i overtall i slutten av den første perioden, snudde hjemmelaget i Fredrikstad.

Mål av både Andrew O'Brien og David Hallström i løpet av tre minutter sørget for 2-1-ledelse til Stjernen. Gleden skulle bli kortvarig. Et drøyt minutt senere utlignet Anders Bastiansen til 2-2 for gjestene.

Scoringer av Victor Björkung og Fredrik Jacobsen sørget for 4-2-ledelse til Asker-laget etter endt mellomperiode. Alexandre Lavoie la på til 5-2 i den tredje perioden. Braden Christoffer reduserte senere til 3-5 for hjemmelaget. Det ble riktignok ikke noe spenning, for like etter sto det 6-3.

Vålerenga med kontroll

11 minutter var spilt på Grünerløkka da Kalle Ekelund sendte Vålerenga i ledelsen i byderbyet mot Grüner. Ole Setsaas utlignet for vertene før den første perioden var ferdig, men i mellomperioden skulle det bli tungt for hjemmelaget.

Vålerenga økte til 4-1 i løpet av de første drøye tolv og et halvt minuttene. Hjemmelaget slo tilbake like etter, før Daniel Sørvik satte inn 5-2. Fem minutter før slutt i den tredje perioden fastsatte Magnus Henriksen sluttresultatet til 6-2.

Vålerenga passerer dermed rivalen Storhamar på tabellen og ligger på fjerdeplass i eliteserien med 15 poeng på åtte kamper.

I den siste kampen torsdag så Narvik ut til å være på vei mot sesongens andre seier. De ledet 2-0 på bortebane mot Manglerud, men hjemmelaget snudde og vant 3-2.



(©NTB)