Dette fikk ham til å snu ryggen til presidenten

Wall Street-profilen Anthony Scaramucci (55) jobbet som president Donald Trumps kommunikasjonsansvarlig i juli 2017.

På sin ellevte dag i jobben fikk han sparken av Trump, via stabsjef John Kelly.

55-åringen har skapt overskrifter både før, under og etter jobben som kommunikasjonssjef.

Snudd i synet på Trump

Scaramucci er en av mange som har måtte forlate Det hvite hus mens Trump har sittet som president.

I tiden etter at han mistet jobben som kommunikasjonsansvarlig, har han likevel vært lojal mot presidenten, blant annet for å opprettholde sin egen posisjon og navn i politikken.

I dag jobber han derimot for at Trump ikke skal bli gjenvalgt, etter å ha snudd helt i oppfatningen om den amerikanske presidenten.

Som en av få republikanere stiller Scaramucci seg nå bak kravet om riksrett mot presidenten.

Det er en rekke hendelser som har påvirket Scaramuccis syn på sin tidligere sjef.

– For meg startet det med hendelsen i Charlottesville og hans kommentarer om at det var gode folk på begge sider av de opptøyene. Og så var det barneseparasjonssaken og «send henne tilbake»-episoden. Denne nativismen som kommer fra øverstkommanderende og lederen av den frie verdenen, stiller jeg meg ikke bak, sier Scaramucci.

Innrømmer feil

Trump har tidligere gått ut og kalt sin tidligere kommunikasjonsansvarlig «et nevrotisk vrak». Scaramucci innrømmer at han gjorde et stort feilgrep ved å være litt for åpen mot en journalist, noe som kostet han jobben.

– Når man gjør feil, så er det første man gjør å innrømme feilen og stå ansvarlig for det. Jeg var litt for oppriktig overfor en reporter. Han var fra et italiensk miljø, og hans far og min far hadde vært venner i 50 år. Men det var upassende, sier Scaramucci, som også går under kallenavnet «The Mooch».

I praten med journalisten hadde han gått hardt ut mot den tidligere stabsjefen Reince Priebis og Trumps daværende sjefstrateg Steve Bannon.

Uttalelsene ble beskrevet som oppsiktsvekkende og tidvis vulgære. Han skal blant annet ha kalt Reince Priebus «jævla paranoid schizofren» og at Steve Bannon er en person «som forsøker å suge seg selv».

Angrep kona på Twitter

Donald Trump er aktiv på Twitter og lot heller ikke denne feiden gå utweetet hen. Ikke bare Scaramucci selv ble angrepet av presidenten på hans Twitter-profil. Trump dro også inn kona til Scaramucci inn i en offentlig melding, der han nevner den planlagte skilsmissen.