Han vasket seter på Villa Park og drømte om å spille der – da han fikk drømmejobben var det med en trist bismak

– Vi lå på bunnen av tabellen med sju eller åtte poeng opp, og da var det mitt ansvar å prøve å få klubben over nedrykksstreken og forsøke å endre mentaliteten i klubben, sier Smith.

Og akkurat det gjorde han. Smith ble historisk i Walsall, da han ledet klubben til sin første finale på Wembley i løpet av klubbens 127-årige historie. Dessverre endte det med 0-2-tap mot Bristol City i Football League Trophy-finalen.

Han var Walsall-manager i nesten fem år, og da han forlot klubben var han den fjerde lengstsittende manageren i det engelske ligasystemet.

Videre gikk veien til Brentford. Selv med en av Championships mer beskjedne budsjetter, ledet han klubben til topp ti-plasseringen i begge hans hele sesonger der.

– Vi har fortjent muligheten

Klubben ble også kjent for sin underholdende spillestil, noe som gjorde at han kom på Villas radar da Steve Bruce fikk sparken.

– Jeg fikk telefonen om at Villa ville være interessert i å snakke med meg, så jeg dro for å snakke med dem. Men jobben måtte være riktig for meg også, det var ikke sånn at jeg bare skulle ta den fordi det var barndomsklubben min. Jeg tror vi var på 14. plass i ligaen, og vi lå rundt der da vi kom til februar. Vi fant en utrolig form i mars og april, med ti seire på rad og klubbrekord. Det skjøv oss gjennom playoffen og til Premier League, sier Smith.

Han mener hele klubben har gjort seg fortjent til å være der de er i dag.

– Det føles rett at Aston Villa er et Premier League-lag. Jeg synes vi alle har fortjent muligheten til å være trenere og spillere på dette nivået, og jeg tror vi vil være konkurransedyktige også.

Sender alltid laget ut for å vinne

Premier League-sesongen har begynt ok for Villa, som ligger på 15. plass etter åtte runder og tok landslagspause etter å ha banket Norwich 5-1 på bortebane. Sjefen sjøl mener imidlertid at mannskapet hans har mye mer å gå på.

– Jeg synes ikke vi har spilt så godt som vi kan. Det er et steg opp, og det visste vi at det ville bli. Når du gjør en feil, blir du straffet. Vi opplevde det veldig tidlig i kampen mot Bournemouth, der vi gjorde to feil på de første 12 minuttene og lå under 0-2, sier Smith.

– Jeg tror laget vil utvikle seg, de vil bli bedre og bedre, legger han til.

Ifølge whoscored.com er det bare Manchester City, Chelsea og Liverpool som har hatt flere skudd på mål enn Villa så langt denne sesongen. Dean Smith-lag skal underholde, og går ikke på banen for å redde ett poeng.

– Vi går inn i hver kamp for å forsøke å vinne. Det er veldig lett å gå inn for ikke å tape i denne ligaen, men jeg mener det er en stor forskjell på å prøve å vinne og på å prøve ikke å tape. Jeg vil aldri prøve ikke å tape, slår han fast.

Den innstillingen må man noen ganger betale prisen for, men Smith satser på at det holder i det lange løp. Anført av lagets 24-årige midtbanestjerner, John McGinn og kaptein Jack Grealish, er Villa-manageren sikker på at det blir Premier League-fotball på Villa Park også neste sesong.

– Med spilletroppen vi har, vil vi overleve. Det har jeg ingen tvil om.