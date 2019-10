Mann (42) tilbød røyk og snus for seksuell omgang

– Jeg burde nok ha bedt om å få se legitimasjon, siden jeg hadde mistanke om for ung alder, konstaterte mannen i retten.

Politiet har gjennom databeslag kunnet konstatere samtaler mellom tiltalte og fornærmet, hvor betaling for sex dukker opp som tema. Bildebeslag viser seksuell omgang med mindreårig.

Direkteoverførte overgrep

Enda et alvorlig punkt i tiltalen mot 42-åringen dreier seg om direkteoverførte overgrep mot barn helt ned i fireårsalder på Filippinene. På dette punktet benektet mannen straffskyld i retten.

Da mannen ble pågrepet i fjor ble det funnet over 80.000 bilder og over 500 timer med video som ifølge påtalemyndigheten dokumenterer seksuelle overgrep mot barn.

– Fattige familier tilbyr sine unger mot betaling, sier statsadvokat Strandjord.



I et intervju med TV 2 i mars i år tegnet politiadvokat Marianne Høyer et bilde av et nytt kriminalitetsområde for politiet. Gjennom avhør av tiltalte og jentene, og ved å lese chatter, ble det avdekket at barn lar seg lokke og forføre av tilbud om penger.

I en relatert sak kom politiet over et tilfelle der et barn mottok over 10.000 kroner, mot en seksuell gjenytelse.