Andreas (20) debuter mot Spania i eFotball: – Det er nesten helt uvirkelig å være på landslaget

– Spillerne takler det veldig bra og det virker som om de faktisk liker seg bedre i FIFA20 enn FIFA19, så det blir absolutt spennende å prøve ut.

Andreas Bakken er enig og sier at det ikke skal være noe problem for de å gå over til den nye versjonen av spillet.

– Det er jo noe som skjer hvert år og noe vi er vandt til å måtte sette oss inn i. Det er endel småting som blir forandret og spillet vil jo alltid føles litt annerledes i ny versjon, så det er vanskelig å peke på veldig konkrete forandringer. Men det viktigste hvis man vil bli god er uansett mengdetrening og at man har is i magen og er tålmodig. Også er det kanskje noe tregere spill enn tidligere versjon, så det er enda viktigere å passe på pasningsspillet sitt.

Landskampen i eFotball mellom Norge og Spania kan du se kl. 19.00 på TV 2 Sumo.