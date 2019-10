Både latteren og sex-rådene sitter løst hos den 91 år gamle sexterapauten Ruth Westheimer.

Når hun denne uken gjester Skavlan, kommer hun med råd for hva hun mener er nøkkelen til et vellykket samliv.

Selv om hun har blitt blant verdens mest kjente sex-terapeuter har Westheimer en meget nyansert oppvekst.

Som 10-åring flyktet hun fra nazistene, og da hun var 17 år forteller hun at hun var krypskytter i det israelske militæret.

Men det var det noe helt annet Westheimer skulle bli mest kjent for i senere tid. På 80-tallet startet hennes mediekarriere i programmet Sexually Speaking, og ble deretter en folkekjær TV-personlighet i eget program, med samlivsråd på agendaen. Fra da ble hun kjent som Dr. Ruth.

Kvinnen må fortelle om sine behov

Lite tyder på at sexterapauten Dr. Ruth kommer til å legge jobben på hylla med det første. Kalenderen til 91-åringen er som regel fullbooket.

Og terapeuten er tydelig på at det er kvinner som må ta grep om eget sexliv.

Ifølge Westheimer er det mange kvinner som ikke har glede av sex. Det er fordi de holder tilbake sine personlige preferanser, mener hun.

– Kvinnen må lære partneren sin hvordan hun trenger å bli befølt og hva som gjør henne begeistret. Hun må lære det bort. Det er derfor jeg tror at det er færre kvinner i Skandinavia og Amerika som blir tilfredsstilt av sex, sier hun.

Ifølge 91-åringen er det særlig unge mennesker som har noe å lære.

– Det er ikke nok å snakke på Iphonen. Kunsten å holde en samtale er på vei ut, og for å oppnå god sex og et vidunderlig forhold så må dere kjenne hverandre, oppfordrer Westheimer.

Tid er et «idiotisk argument»

I en travel hverdag er det mange som mener at tiden ikke strekker til for sex med partneren.

Det synes Dr. Ruth er et uforståelig argument.

– Jeg skjønner ikke argumentet «jeg har ikke tid til sex». Det er et idiotisk argument. Du må skjønne at det tar lengre tid for kvinner å bli seksuelt opphisset enn menn, så du må sette av tid, sier 91-åringen.

Det er imidlertid ikke bare tid som skal til for å gjøre partneren fornøyd.

– Du må gi et lite smil på lur og sørge for at partneren din, uansett om partneren din er mann eller kvinne, vet at du er fornøyd med å være i forholdet, sier Dr. Ruth.

Når hun hører om at mannen ønsker mer sex enn kvinnen, har hun en beskjed å gi til kvinner.

– Hvis han ønsker mer sex enn henne, så pleier jeg fortelle kvinner en hemmelighet: «Big deal. Det tar tre minutter. Gi han en orgasme så du kan legge deg til å sove.»