Politiet fikk melding om hendelsen klokken 15.08 torsdag ettermiddag.

– Takket være årvåkenheten til mannskapet på en ferje i Oslofjorden ble trolig en drukningsulykke forhindret i dag, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Tor Gulbrandsen, til TV 2.

Mannskapet varslet om at en jolle hadde kantret, og at to menn befant seg i vannet.

De to mennene ble plukket opp av en politibåt.

– De var medtatt og nedkjølt, og er nå fraktet til sykehus, sier Gulbrandsen.