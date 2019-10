Mannen ble pågrepet av politiet 12. august og har siden sittet i varetekt i medhold av utleveringsloven paragraf 20.

Bakgrunnen for pågripelsen er en etterlysning med sikte på utlevering etter en europeisk arrestordre utstedt av italienske myndigheter.

Mulla Krekar ble i samme sak i Italia dømt til tolv års fengsel, mens en tredje mann i 40-årene, bosatt i Østfold, ble dømt til ni års fengsel. Italia mener Krekar leder et terrornettverk kalt Rawti Shax med tilknytning til IS.

Fratatt statsborgerskapet

I sommer ble det kjent at Buskerud-mannen hadde fått innvilget norsk statsborgerskap, selv om han var under etterforskning for terror i Italia.

13. august opplyste kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) at Kunnskapsdepartementet har instruert Utlendingsdirektoratet om å trekke statsborgerskapet tilbake. Mannen er gift og har tre mindreårige barn, som er født i Norge.

Oslo tingrett poengterer at 46-åringen er fratatt sitt norske statsborgerskap, hvilket endrer noen grunnleggende forutsetninger i vurderingen av unndragelsesfaren, men retten kommer likevel til at fortsatt fengsling ikke vil være uforholdsmessig. Fengslingen kan ankes, og mannen tok betenkningstid.

Etter tilbakekallingen har mannen kun irakisk statsborgerskap.

