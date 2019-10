Om én bil kan kalles Norgesbilen, må det være Volkswagen Golf.

Så langt har rundt 270.000 nordmenn kjøpt den, siden den kom i 1974. Fortsatt ruller nesten 150.000 eksemplarer på norske veier. Den er Norges mest vanlige bil. Dessuten har den vært Norges mest solgte bil også. Ikke mindre enn 18 ganger!

For bare ta en titt rundt deg på parkeringsplassen på jobben, utenfor kjøpesenteret, ut av vinduet eller rundt deg i trafikken: Det tar det garantert ikke lang tid før du får se en Golf.

Og en til, en til og enda en.

Fra generasjon til generasjon er den videreutviklet til å bli en egen målestokk over hele verden.

Ny – og selvfølgelig bedre

24. oktober, altså om bare noen dager, presenterer Volkswagen den åttende generasjonen av VW Golf: Mer digital og nettilkoblet, med flere innovasjoner, men med Golfens karakteristiske design.

VW Golf kommer nå i åttende generasjon. Denne skissen viser evolusjonen fra 1974 og fram til den nyeste 2020 modellen.

Styrkene til Volkswagen Golf, som har gjort den til en bestselger verden over, skal være ytterligere perfeksjonert i den nye modellen. I tillegg til det nye og effektive motorprogrammet, vil videreutviklet understellsteknikk gi bedre og mer fleksible kjøreegenskaper.

VW lover at den nye Golfen vil bli en trendsetter innvendig, med et digitalisert og nettilkoplet interiør, førerassistansesystemer og online-baserte funksjoner og tjenester.

Vi trenger bare Golf

Vi synes James May i Top Gear/The Grand Tour oppsummerte VW Golf veldig bra. Han uttalte:

– Egentlig trenger vi bare VW Golf. Alle de andre bilene klarer vi oss strengt tatt uten.

Det er mye rett i dette. Golf finnes jo i et utall varianter. Fra småkjipe, billige tredørs biler med liten motor og lite utstyr, til sinna GTI- og R-utgaver. VW har et utall drivlinjealternativer å tilby, enten du vil ha bensin eller diesel. Du får den som ladbar hybrid og ikke minst bestselgeren her hjemme de siste årene, den elektriske e-Golfen.

Det skal dog sies at den elektriske versjonen går i graven med nåværende generasjon. For de som vil savne den elektriske Golfen, så vil den bli erstattet av en annen nyhet. Nemlig VWs store, elektriske satsing I.D. Som ikke er bare én bil – men som skal bli en serie med elbiler i ulike segmenter.

Interiøret skal preges av friske farger og det VW selv kaller et digitalt cockpitlandskap.

Vil den klare å følge opp suksessen?

Golf er bilismens svar på poteten. Den kan brukes til det meste.

På den nye Golfen blir det utvendige designet mer dynamisk enn noen gang, likevel gjenkjennes den nok umiddelbart som Golf fra alle vinkler. Interiøret preges av friskere farger, og et nytt digitalt cockpitlandskap.

Den nyeste generasjonen av Golf kommer på markedet i desember.

Så gjenstår det å se om den nye Golf-generasjonen klarer å følge opp tidligere tiders suksess. Eller om den gamle bestselgeren blir innhentet av det grønne skiftet. I Norge kan det nok fort bli slik.

