Landslagskeepernes spesielle variant: – Som en halvdårlig Donald-stripe

– Jeg har jobbet litt med det, men aldri hoppet over slike, så det var vel en ny øvelse fra Grodås. Det er spennende å prøve nye ting, så det var okey det. Det handler vel litt om eksplosivitet og det å få i gang kroppen og muskulaturen. Det er greit å prøve nye ting. Alle skuddaksjoner eller aksjoner i kamp blir som regel forskjellige, så det er greit å «mixed it up» litt, sier Aston Villa-keeperen.

– Nesten ikke den samme øvelsen flere ganger gjennom en uke

Grodås bekrefter at nettopp variasjon i øvelsene er ekstremt viktig, og at han prøver å finne frem til de optimale variantene innen forskjellige områder av treningshverdagen.

– Jeg gjør nesten ikke den samme øvelsen flere ganger gjennom en uke. Det er alltid forskjellig. Og så går det litt temabasert. Denne økten hadde et litt fysisk preg med litt hopp og litt forflytning, og så være skuddklar. Og så tenkte jeg at i stedet for å hoppe over en hekk, så kan de hoppe over en ball. Og de syntes det fungerte bra.

– Det så jo litt rart ut, men det virket litt gøy også?

– Ja. Det var jo det å finne den rette typen kast. Vi måtte jobbe litt med det, slik at ballen ble kastet riktig. Underveis i øvelsen prøver vi å se om det kanskje er andre ting du kan utvikle den med. Det er måten jeg prøver å tenke på når jeg har øvelser. Det er ikke alltid revolusjonerende, men jeg prøver alltid å utvikle dem slik at øvelsene blir bedre, sier landslagets keepertrener.

Prøvde en variant til, som ikke lyktes

Og skal en tro Jarstein, er det ikke alltid det lyktes.

– Han prøvde jo en ting til. Det fungerte jo ikke. Vi hoppet over ballen, og løp ut, og idet skuddet kom, så skulle han som hadde tatt imot ballen kaste den over. Det skulle liksom forstyrre keeperen idet skuddet kommer. Det fungerte ikke, men det var et godt forsøk, smiler Hertha-keeperen.

TV 2-ekspert Mathisen regner ikke med at Norges sisteskanse tar skade av den uortodokse varianten på Ullevaal-gresset.

– Vi får håpe Rune Almenning Jarstein ikke hopper vekk fra ballene når de kommer mot ham på Ullevaal på lørdag. Men bortsett fra det så er det sikkert mye fornuftig i å variere litt, og da var dette et friskt pust, smiler han.

