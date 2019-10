Gjerningsmannen planla massakre – frykter medhjelpere er på frifot

Den antatte gjerningsmannen var tungt bevæpnet og utstyrt med et hjelmkamera da han mislyktes med å ta seg inn i synagogen, der rundt 50 mennesker markerte høytiden jom kippur onsdag ettermiddag.

Han drepte deretter to mennesker, tilsynelatende tilfeldig utvalgte ofre, før han ble pågrepet.

Politiet gjennomsøkte torsdag en bolig der 27-åringen og hans mor skal ha bodd i en landsby i utkanten av Halle i delstaten Sachsen-Anhalt. Flere bevis ble sikret, opplyser føderale etterforskere som har tatt over etterforskningen.

«Manifest»

De mener forbrytelsen var motivert av høyreekstremisme og antisemittisme og behandler saken som en trussel mot nasjonal sikkerhet.

– Han planla å drepe folk, sier en ikke navngitt etterforsker som påpeker at gjerningsmannen mislyktes i å sette planen sin ut i livet.

Gjerningsmannen, som tyske medier har identifisert som Stephan Balliet, er ikke tidligere identifisert som nynazist av myndighetene, bekrefter en talsmann for påtalemyndigheten.

Et stillbilde grabbet fra livestreamen Stephan Balliet viste under angrepet. Han viser fram Eksplosivene han skulle bruke mot to synagoger i byen Halle. Foto: Handout

Han filmet hele angrepet med et kamera montert på hjelmen og strømmet det 36 minutter lange opptaket på nettforumet Twitch. Opptaket ble ifølge tyske medier sett over 2000 ganger før det ble fjernet.



Her kom gjerningsmannen med hatefulle ytringer mot kvinner og jøder og fornektet holocaust. Han publiserte også et antisemittisk, såkalt manifest på nett for over en uke siden, ifølge nettstedet SITE.

Synagoge var målet

Etter at mannen mislyktes i å storme synagogen i Halle, plasserte han hjemmelagde eksplosiver utenfor synagogen og kastet en håndgranat inn på den jødiske kirkegården tett ved. Deretter skjøt og drepte han en kvinne i gaten utenfor.

Mannen fortsatte deretter til en kebabkiosk, der han skjøt og drepte en mann.

Fakta om høyreekstreme angrep i Tyskland I april 1968 skjøt og såret høyreekstremisten Josef Bachmann studentleder Rudi Dutschke. Dutschke døde 11 år senere som følge av skadene han fikk.



I september 1980 eksploderte en bombe på Oktoberfest i München. 13 personer ble drept og over 200 ble såret. Det er uvisst om den 21 år gamle angriperen Gundolf Koehler, som døde i eksplosjonen, handlet alene.



I mai 1993 ble tre jenter og to kvinner drept da huset til en tyrkisk familie i Sollingen ble satt i brann. 14 andre ble skadd. Fire gjerningsmenn med bånd til nynazistiske miljøer ble dømt for drap.



I november 2011 flyktet medlemmer av den nynazistiske gruppa NSU etter et bankran i Eisenach. Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt og Uwe Mundlos var siktet for ti drap mellom 2000 og 2007 og andre forbrytelser. De fleste ofrene var håndverkere med tyrkiske eller greske røtter. Mundlos og Böhnhardt skjøt hverandre 4. november samme år. Zschäpe meldte seg for politiet og ble dømt til livstid i fengsel.



I oktober 2015 ble politikeren Henriette Reker knivstukket i nakken av en høyreekstremist i Köln. Reker ble alvorlig såret, men overlevde angrepet. Overfallsmannen ble dømt til fengslet i 14 år.



I juni 2019 ble lokalpolitikeren Walter Lübcke skutt og drept i hagen sin i Kassel. En 45 år gammel mann vedgikk drapet, men trakk senere tilståelsen. To andre menn er mistenkt for å ha medvirket.



9. oktober ble to mennesker skutt og drept og flere andre såret av en 27 år gammel nynazist i Halle. Stephan Balliet forsøkte også å ta seg inn i en synagoge i Halle og filmet hele angrepet. (NTB)

Ferden gikk deretter videre til Landsberg øst for Halle, der han forsøkte å kapre en bil. En mann som forsøkte å hindre ham, ble skutt og såret.

Gjerningsmannen forlot deretter stedet i en kapret taxi og kolliderte deretter med en lastebil før han ble pågrepet. Politiet har ikke oppgitt noen detaljer om mannens helsetilstand.

Balliets far sier til Bild at sønnen var en einstøing som brukte mye tid foran datamaskinen.

– Han fant seg ikke til rette, verken med seg selv eller verden. Han skyldte alltid på alle andre, sier han.

Folk er redde

Tysklands president Frank-Walter Steinmeier besøkte synagogen torsdag og la ned en krans.

– Det må være tydelig at staten tar ansvaret for jødiske liv, for jøders sikkerhet i Tyskland, sa han og fremhevet landets forpliktelser om å gjøre bot for holocaust.