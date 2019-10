Genk-president Peter Croonen bekrefter overfor Radio Kiss Kiss at Napoli har forhørt seg om Sander Berge etter at lagene spilte målløst i Champions League forrige uke.

– Napoli har veldig gode direktører som virkelig likte våre spillere. De ønsket mer informasjon om Sander Berge. Summene som har vært nevnt i media på rundt 20 til 25 millioner euro (224 til 280 millioner kroner) virker som en fornuftig pris på ham, sier han til den italienske radiokanalen.

Den tidligere Asker- og Vålerenga-spilleren setter pris på at han kobles til så gode lag.

– Det er ekstra stas. Det er derfor man ønsker å spille Champions League-kampene. Selvfølgelig for å gjøre et godt inntrykk for laget og hevde seg mot de aller beste, men som enkeltindivid er det mulig å skinne på den aller største scenen, og forhåpentligvis bidrar det i fortsettelsen, sier Sander Berge til TV 2.

21-åringen hevder imidlertid at han er uvitende til interessen fra Napoli, som har endt på andreplass i Serie A de to seneste sesongene.

– Det vet jeg faktisk ingenting om. Det skrives om diverse etter Champions League-kampene, enten veldig dårlig eller veldig bra, og det skifter fort. Jeg vet ikke om det er stort i det. Jeg spekulerer jo ikke i det som spiller, sier han.

Berge har vært hyppig koblet til større klubber de siste sesongene, blant andre Sevilla, Fiorentina, Tottenham og Sheffield United.

Senere i høst venter to kamper mot Liverpool i Champions League. Da TV 2 møtte Genk-direktør Erik Gerits tidligere denne sesongen, trodde han at Champions League-spill ville gjøre at hele Europa fikk øynene opp for Berge.