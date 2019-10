For to uker siden ble mannen i 20-årene varetektsfengslet i fire uker. De siste to ukene har han sittet i full isololasjon.

Han er siktet for grovt bedrageri. Realitykjendisen risikerer inntil seks års fengsel.

– Vi har brukt de siste ukene til å gjennomføre flere etterforskningsskritt med sikte på å avdekke omfanget av de straffbare handlingene som er begått, sier politiadvokat Andreas Kruszewski til TV 2.

Kjenner ofrene

Så langt har politiet avdekket seks fornærmede i saken.

Politiet vil ikke kommentere siktedes fremgangsmåte, men TV 2 er kjent med at realitykjendisen skal ha fått tilgang til BankID-opplysningene til ofrene sine.

Han har en relasjon til flere av de fornærmede.

– Jeg kan bekrefte at det dreier seg om bedragerier i millionklassen, sier Kruszewski.

Politiet mener at bedrageriene har pågått i cirka ett år. Nå tyder mye på at siktede kommer til å bli sittende lenge i varetekt.

Tidligere straffedømt

Om to uker kommer politiet til å begjære ham varetektsfengslet i fire nye uker.

– Vi tar sikte på å holde ham varetektsfengslet frem til rettssaken skal opp, sier politiadvokaten.

Mannens forsvarer, Petter Bonde, har følgende kommentar til saken:

– Min klient har erkjent en rekke av forholdene i siktelsen, men mener det ikke er grunnlag for å holde ham i varetekt frem til hovedforhandlingen.

FORSVARER: Advokat Petter Bonde representerer den siktede mannen i 20-årene. Foto: Heiko Junge / NTB Scanpix

Reality-kjendisen er straffedømt to ganger tidligere – i 2013 og i 2015.

Den første gangen ble han dømt for å ha brukt falsk ID da han prøvde å komme inn på et utested i Oslo, og for å ha oppbevart kokain.

To år senere ble mannen dømt for å kjørt bil i beruset tilstand og for å ha brukt og oppbevart både kokain og marihuana.