De klassiske trestolene med flettet sete forsvant fra Thorsager kirke natt til torsdag, opplyser politiet. De ber nå forhandlere og møbelinteresserte privatpersoner om å følge med og varsle dersom noen tilbyr dem Kaare Klint-stoler.

Tjuveriet skal ha skjedd i tretiden på natten, og politiet mener gjerningspersonen må har brukt lastebil eller varebil for å få med seg stolene.

Designstolene har vært i kirken siden 1952, og bare noen få stoler står igjen i kirkerommet.

– Vi er rystet over at det kan skje. Det er selvfølgelig et fryktelig syn å komme til en kirke som er blitt ryddet i løpet av natten, sier prest Morten Bay-Mortensen.

Kaare Klint-stolene har ifølge kirken en verdi på 6.000 kroner per stykk.