Knut Ivar Pelerud og Kjartan Haugen, kjent fra Sommerhytta, har lenge ønsket seg barn. For syv uker siden ble deres drøm virkelig, men det ble en dramatisk start.

– Det ble veldig alvorlig. Det ble en navlestrengprolaps og babyen måtte ut med hastekeisersnitt. Vi skulle være med på fødselen, men alt skjedde så fort at vi ikke ble varslet, forteller de nybakte foreldrene, da de gjestet God morgen Norge.

For å hindre hjerneskade forteller paret at den lille babyen ble nedkjølt på en matte. Det skulle ta tre døgn før de fikk et svar på hvordan det stod til med deres datter.

– Vi lo og gråt om hverandre

Den tøffe starten på livet som foreldre satt en støkk i begge.

ÅPEN OM PROSESSEN: Paret har valgt å være åpen om veien til å bli foreldre. Foto: Privat.

– Det var veldig surrealistisk. Før dette skjedde hadde vi vært inne hos Megan (surrogatmoren, red.anm.) flere ganger og hun var i fin form. Vi visste ikke om babyen hadde hjerneskade eller om hun kom til å overleve.

Etter tre dager kunne de omsider holde datteren sin.

– Endelig kunne vi løfte henne opp. Alle testene var fine. Da lo vi og gråt om hverandre.

Åpen om prosessen

Under TV 2-programmet Sommerhytta var paret åpne om at de ventet en baby via den amerikanske surrogatmoren Megan.



– Surrogati er ikke tillat i Norge. Vi ønsker å være åpne om det for å informere og gi kunnskap om at det er en ryddig, fin og ordentlig prosess. Forhåpentligvis kan vi hjelpe andre som kommer etter oss og ønsker å gjøre det samme.

LYKKELIGE: Surrugatmor Megan sammen med Knut, Kjartan og Olivia. Foto:Privat.

De får ikke skrytt nok av hvor fantastisk Megan er.



– Det at hun gjør dette for andre mennesker sier mye om henne. Helt siden vi ble kjent har vi «skypet» en gang i uka. Vi har kontakt flere ganger om dagen.

Mange støttespillere

Det er bare to uker siden de kom hjem fra USA. På Oslo lufthavn ble de møtt av venner og familie som ville ønske familien velkommen.





BARNEROMMET TIL OLIVIA: Paret begynte på barnerommet samtidig som de begynte i prosessen. Foto: Privat.

– Vi hadde vært lenge på flyet. Det er er vilt å ha så mange som støtter oss.

– Vi er så ubeskrivelig takknemlig over det Megan har gjort, fortsetter de.

Familiene har god kontakt etter at de kom tilbake til Norge.

Nå gleder Knut, Kjartan og Olivia seg til neste år, for da kommer Meghan og familien på besøk.