«Jeg skal voldta og lemleste deg. Jeg vil kutte pulsåren din mens du sover.»

Slik lød den avskyelige meldingen den svenske landslagskeeperen Hedvig Lindahl fikk under sommerens fotball-VM, og som hun nå har delt på Twitter.

– Denne direktemeldingen fikk jeg midt under sommerens VM. Det knøt seg i magen dag jeg leste det, skriver Lindahl.

Politianmeldt

Hun anmeldte personen som sendte den groteske hatmeldingen.

– Meldingen ble naturligvis politianmeldt. Det holder nå! Si ifra med #neitilnetthat, skriver hun.

Det här direktmeddelandet fick jag mitt under sommarens VM. Det knöt sig i magen när jag läste det. Meddelandet polisanmäldes givetvis. Det räcker nu! Säg ifrån med #nejtillnäthat och ladda ner symbolen, du också. https://t.co/C9TiY7T5yJ pic.twitter.com/sEpmhzaMbL — Hedvig Lindahl (@hedvig_lindahl) October 10, 2019

36-åringens storspill i sommerens mesterskap ledet Sverige til VM-bronse, hun ble nominert til årets keeper under FIFAs The Best-galla og det sikret henne en kontrakt med den tyske storklubben Wolfsburg.

Nå tar hun del i en kampanje mot netthat, gjennom Prins Carl Philips og Prinsesse Sofias stiftelse. I kampanjen har kjente personen og forbilder blitt invitert til å dele støtende eller nedsettende kommentarer de har fått via nettet.

– Hat er overalt

På prosjektets nettside er formålet beskrevet som at netthat aldri kan akspeteres.

«Det kan aldri bli noe vi lærer oss å leve med. Likevel er det det som skjer. Dårlig psykisk helse er økende, spesielt blant barn og unge. Politikere trekker seg på grunn av trusler, og mange tør ikke å uttrykke sine politiske synspunkter i frykt for represalier. Dermed utgjør hatet en direkte trussel mot demokratiet. Bare fordi vi har ytringsfrihet og noe ikke er ulovlig, betyr ikke det at det er greit. Hat er overalt, i alle samfunnslag, alle yrker, kjønnsidentiteter og aldre. Det er alvor, det vet vi og det er nok nå»,

Oppfordringen til alle som utsettes for netthat er klar: Si ifra.

«Svar på hat og ekle kommentater med #neitilnetthat. Å begynne en krangel, unnskylde eller hate tilbake er sjelden en god strategi. Men å markere og si ifra er noe vi alle må ta ansvar for å gjøre for å skape et mer inkluderende internett. Det er så mange som er passive på nettet, som ser hatet, men som ikke handler. La oss endre det, og gjøre det motsatte. I stedet for å scrolle videre, tar vi avstand med #neitilnetthat.»