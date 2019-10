Å miste håret som ung mann

I dag er det «Be Bald And Free Day», eller «Vær skallet og fri-dagen» som den mest sannsynlig ville blitt kalt på norsk.

14. oktober er nemlig dagen da alle som er skallet skal vise hele verden at hår på hodet er oppskrytt, og bære sin bare isse med stolthet.

Noen av oss gjør det hver eneste dag.

Fikk beskjed av kompis

Selv fikk jeg beskjeden da jeg var 18 år.

Jeg husker det som om det var i går. En kompis kom bort til meg ved pulten min, stilte seg bak meg og sa:

Dette er meg. Foto: Alex Iversen, TV 2

– Øyvind, du begynner å bli skallet!

Jeg lo. Jeg nektet å tro på det han sa. Jeg var 18 år og gikk på gymnaset (eller videregående som det heter i dag).

18 år gamle gutter skal ikke miste håret. Så enkelt er det.

Jeg hadde ikke merket noe selv.

Selv om to av mine eldre brødre hadde mistet håret, hadde jeg konkludert med at det ikke kom til å skje med meg.

Speilet fortalte meg ingenting. Man ser det nemlig ikke selv. Så jeg spurte frisøren.

– En kompis av meg sa at jeg er i ferd med å miste håret. Stemmer det?

Jeg fulgte blikket til frisøren da jeg stilte spørsmålet. Han ble brydd. Nølte litt. Så på meg. Og svarte:

– Ja.

Ble livredd

Jeg husker jeg ble varm. Og litt redd. Hvordan skulle dette gå?

I dagene og ukene som fulgte tenkte jeg mye.

Jeg sto foran speilet og prøvde å forestille meg hvordan jeg ville se ut uten hår. Det var ikke så enkelt.

Jeg begynte å gå med caps.

Jeg var vettskremt for at ingen skulle like meg – en ung skallet fyr som fra før av var ganske rar.

Jeg var livredd for å dra en kam gjennom håret i frykt for at store hårklaser skulle henge igjen.

Jeg var redd for å våkne om morgenen for å finne ut at jeg hadde mistet hår i løpet av natten.

Som med Lars Saabye Christensens «Herman».

Det skjedde heldigvis ikke.

Hårtapet skjedde gradvis over et par år.

Spesielt merkbart var det når jeg var nydusjet. Hodebunnen min var helt grøtete og når jeg dro hånden gjennom håret hang det oftere og oftere hår igjen.

Så jeg måtte ta en avgjørelse.

Jeg måtte klippe meg kort. Helt kort. Med maskin.

Det hjalp.

Fokusere på noe positivt

Håret forsvant ikke like fort når det var kort, og hodebunnen var heller ikke like grøtete. Likevel merket jeg at dette var en kamp jeg ikke kom til å vinne, så jeg måtte fokusere.

Jeg måtte fokusere på noe positivt.