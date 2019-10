Lagkameratene hyller Ødegaard

Inn mot den første av de to helt avgjørende EM-kvalikkampene denne uken har mye selvsagt handlet om Martin Ødegaard.

20-åringen ble kåret til månedens spiller i La Liga i september, og er derfor på de flestes lepper forut for oppgjøret mot hans hjemland Spania.

I den norske leiren er troen stor på at vidunderbarnet nok en gang kan levere, og de fryder seg over starten drammenseren har fått i Real Sociedad.

– Jeg synes det er fantastisk gøy, og først og fremst fordi han er den gutten han er. Han er så ydmyk. Det viser bare at de valgene han har tatt har vært riktige. Det er ikke lett, vet du, når du er 16 år og får det fokuset på deg, sier Rune Almenning Jarstein, og fortsetter:

– Han har veldig flinke folk rundt seg og en flink familie også. Jeg synes det er helt fantastisk det han har prestert, og du ser nå at etter det oppholdet i Vitesse så har han tatt voldsomme steg. Han er en klassespiller, som bare blir bedre og bedre. «The sky is the limit», og det er gøy, sier Hertha Berlin-keeperen.

Selnæs: – Har bare flirt av media. På grensen til litt pinlig

Landslagskeeper Jarstein er langt ifra den eneste som har fulgt og gledet seg over Ødegaards utvikling de siste årene.

– Han er fantastisk. Det har han vært i mange år. Vi så det helt fra han kom inn på landslaget da han var 16 at han var helt sykt god og at han kom til å bli helt fantastisk god. Så har han jo blitt avskrevet av mange av dere i media de siste to årene. Det har vi bare sittet og flirt av. Nå har kappen og vinden snudd for media også, så nå er de jo på medgangsbølgen igjen, men vi har alltid sett at han er fantastisk bra, sier Ole Selnæs.

Kina-proffen benytter også anledningen til å sende et stikk til pressen.

– Du mener vi har vært litt for kritiske?

– Ja, det er det jo ikke noen tvil om. Jeg skjærer jo ikke alle over en kam her, og selvfølgelig har ikke alle drevet og avskrevet, men det er artig for oss å lese slike ting. Det blir på grensen til litt pinlig, og vi har alltid sett at han er fantastisk bra. Han kommer til å bli bedre og bedre, så vi får bare nyte det vi som får lov til å spille med ham, sier trønderen.