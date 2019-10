Erdogan truer med å «åpne porten til Europa»

President Recep Tayyip Erdogan sier at 109 terrorister er blitt «nøytralisert» siden framrykkingen i Syria startet onsdag.

Erdogan misliker EUs kritikk av landets militæroffensiv mot kurdisk milits nord i Syria, og han minner om avtalen med Brussel der Tyrkia har lovet å holde tilbake syriske flyktninger som ønsker å ta seg til andre europeiske land.

Benekter Invasjon

– Hallo EU! Dere kan ikke stemple operasjonen vår som en invasjon, sier Erdogan.

– Da kommer vi til å åpne portene og sende 3,6 millioner flyktninger, sier han, og understreker at den tyrkiske operasjonen bare er et forsøk på å «utrydde terror» i Syria.

Selv kaller tyrkerne operasjonen for «operasjon Fredsvår».

Tyrkia hevder de rydder en «sikkerhetssone» nordøst i Syria med intensjon om å sende tilbake de syriske flyktningene i landet. Denne sonen ligger i det kurdiskkontrollerte området Rojava.

– Tyrkia ønsker å ha et bufferområde mot Syria, og kunne ha sikkerhet mot det de mener er en terrorgruppe i PKK, og deres tilknyttede milits YPG, som er en del av koalisjonen SDF, sier journalist og Tyrkia-kjenner, Fredrik Devon, til TV 2.

Fakta om kurdere i Syria I Syria bor det om lag to millioner kurdere, de fleste i nordøst mot grensa til Tyrkia.



Kurderne i Syria sluttet seg tidlig til opprøret mot president Bashar al-Assad. I



2012 trakk regjeringsstyrker seg ut av de kurdiske områdene og ga kurderne utvidet selvstyre og ansvar for å bekjempe andre opprørsgrupper.



Partiet for en demokratisk union (PYD) og deres YPG-milits har kontrollert de tre enklavene Eufrat, Jazira og Afrin nord i Syria, mot grensa til Tyrkia.



I mars 2016 proklamerte kurderne Rojava som en autonom, føderal region, noe både myndighetene og opposisjonen i Syria protesterer mot. Det samme gjør USA og Tyrkia.



Våren 2018 erobret tyrkiske soldater og allierte syriske opprørere byen Afrin fra kurderne.



YPG har fått amerikansk støtte i kampen mot IS, men president Donald Trump har varslet tilbaketrekning av de 2000 amerikanske soldatene i området.



YPG har tette bånd til den kurdiske PKK-geriljaen i Tyrkia, som står på terrorlisten til USA, EU og Tyrkia.



Et stort antall PKK-soldater kjemper i YPGs rekker.

Tyrkia innledet den lenge varslede offensiven onsdag med en flere timer lang flyoperasjon, der flere titalls kampfly systematisk bombet en lang rekke mål i det vidstrakte, flate grenseområdet.

Rykker innover

Tyrkiske bakkestyrker rykker ifølge landets myndigheter stadig lenger inn i det nordøstlige Syria på jakt etter kurdiske opprørere. Statskontrollerte tyrkiske medier melder at to landsbyer rett over grensen mot Syria er «rensket for terror», en betegnelse for kurdiske opprørere.

Kurdiske grupper og syriske aktivister avviser denne framstillingen og sier at tyrkiske bakkestyrker ikke har kommet særlig langt, til tross for sterk flystøtte.

Det som skjer på bakken, kan ikke verifiseres, og situasjonen i de aktuelle områdene er svært vanskelig å få oversikt over.

De kurdiske styrkene var allierte av USA i kampen mot IS, og sto for de farligste kampene mot terrororganisasjonen. Kurdiske talsmenn anklaget den amerikanske presidenten for å ha dolket dem i ryggen ved å forlate regionen.

Frykter konsekvensene

FN, EU og de fleste land er kritiske og mener militæroperasjonen vil føre til ytterligere destabilisering i regionen og frykter ny fremvekst av terrororganisasjonen IS.