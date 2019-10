Jannecke Weeden berørte tusenvis etter at hun fikk panikkanfall på direkten for halvannet år siden.

Nå er hun tilbake i sofaen i God morgen Norge og får se et klipp fra hva som skjedde sist gang hun var der.

– Det er ubehagelig å se det klippet igjen, men heldigvis skjer det ikke like ofte. Likevel kan det dukke opp i utide, forteller den ærlige programlederen.

– Husker du at vi satt her i 11 minutter og pratet?

– Jeg husker selvfølgelig at jeg var her. Det jeg husker i etterkant var at jeg var så glad for at jeg kunne gå da dere takket for at jeg kom. Da jeg skjønte at jeg kunne gå hjem, roet alt seg, sier Weeden.

Sist gang Weeden var hos God morgen Norge, hadde hun et lagt et tøft år bak seg.

– Jeg hadde gått gjennom en skilsmisse, mistet jobben og det skjedde mer det året som gjorde at jeg ikke klarte å kontrollere de anfallene.



Mobilen glødet etter sending

Etter sendingen rant det inn med meldinger.

– Mobilen min glødet og ble nesten tom for strøm fordi det rant inn meldinger. Det var veldig mange som spurte meg om hjelp eller som stilte meg veldig rare spørsmål, sier hun.

Og det var mange rare spørsmål. Det rareste noen spurte henne om var hvordan hun kunne ha angst når hun var så tynn.

– Andre lurte på hvordan en som har den jobben jeg har, kan ha angst. Da stilte jeg meg spørsmålet om det fortsatt finnes slike innstillinger til hvordan psykisk syke er. Jeg liker ikke å kalle det psykisk sykdom, for jeg fortsatte jo å prate med Vår på et visst intelligent nivå på direkten. Jeg mistet ikke talen.

Se hele intervjuet øverst i artikkelen.

Angsten er ikke borte

Weeden er aktuell med boken «Noen ganger er jeg redd. Historien om angst».

– Jeg fikk det første gang som åtteåring, da jeg ikke ville legge meg. Jeg var da overbevist om at jeg kom til å kaste opp. Under prosessen med boken ble jeg klar over at det for mange begynner allerede der.

I dag har hun levd med angst i over 30 år, og kan fortsatt oppleve å få anfall.

Vil gjøre en forskjell

Den kjente programlederen har erfart at det er noe som kan hjelpe henne når hun får et angstanfall. Selv om hun innrømmer at hun også har gått fra restauranter, kinoer, klatresenteret eller andre situasjoner.

– For meg har det vært viktig å velge å bli i situasjonen. Når ubehaget kommer, er det mange ganger jeg velger å gå, men ting som hjelper for meg hjelper kanskje ikke andre.

En dag bestemte hun seg for at hvis hun opplevde å få et angstanfall på klatresenteret, skulle hun velge å bli.

– Jeg føler meg trygg der, men jeg hopper fortsatt ikke med glede på trikken hjem. Jeg har tatt trikken noen ganger. Jeg handler ikke på butikken alene, da skal det være veldig tomt for melk og brød, sier hun og fortsetter:



– Det har vært rart å gå fra hun programlederen med Gullruten- nominasjoner til å være hun med angst. Jeg tror fortsatt mange har en skremmende tanke rundt det. Årsaken tror jeg er at uttrykket «psykiske lidelser» rommer så ufattelig mye. Det er ingen skiller der. De skillene vil jeg gjøre noe med, forteller hun.