Onsdag ble en 15 år gammel gutt funnet livstruende skadet i sitt eget hjem, etter det politiet omtaler som et drapsforsøk.

Guttens far er pågrepet og siktet i saken. Han satt onsdag i avhør og forklarte seg for politiet. Faren har erkjent straffskyld etter siktelsen.

Det er foreløpig uvisst hva som var foranledningen og motivet for hendelsen.

– Forstår at han må ta ansvar

Torsdag sier farens forsvarer, Håvard Fremstad, til TV 2 at mannen har forklart seg inngående om familieforhold og hva som skjedde da han skadet sønnen sin.

– Han forstår at han må ta ansvaret for det som har skjedd, sier Fremstad.

– Han ser at dette får alvorlige konsekvenser. Det gjør at han forstår at han må forholde seg til varetekt, opplyser forsvareren.

Fant livløs gutt

Saken etterforskes av Innlandet politidistrikt, og Kripos bistår med tekniske undersøkelser.

Torsdag klokken 14 vil politiet varetektsfengsle mannen. Det vil foregå ved såkalt kontorforretning, altså at partene ikke behøver å møte til rettsmøtet.

Onsdag klokken 08.38 rykket politiet ut til en hendelse i en privatbolig på Kapp.

På stedet fant politiet en livløs 15 år gammel gutt. Nødetatene iverksatte livreddende tiltak, før tenåringen ble fløyet med luftambulanse til Ullevål sykehus med livstruende skader.

Torsdag er tilstanden til gutten er fremdeles kritisk.

Kommunen har satt krisestab som følge av hendelsen.

Femtenåringen går på skole i Gjøvik, og ledelsen orienterte elevene ved skolen onsdag, skriver Oppland arbeiderblad. Det var også planlagt åpen skole på kvelden med helse og miljøpersonell til stede.