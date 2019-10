– Jeg tenker på det ennå

– Hadde en tenkt og grublet over slike kamper, da hadde du slitt som fotballspiller. Det kommer nye kamper hele tiden, og da må du bli ferdig med det som er gjort. Du kan ikke forandre på noe som har skjedd. Selvsagt var det litt bittert når du har den følelsen av at du kunne komme ned dit og ta med det ett poeng, noe ikke mange trodde kunne skje, og selvfølgelig har jeg tenkt på det flere ganger – i hvert fall i de dagene i etterkant – hvorfor jeg ikke sentret den ballen litt hardere tilbake til Rune da de fikk den straffen. Det er litt småting, men det klarer du å røske ut av hodet ganske kjapt, og se framover mot de neste kampene, forteller han.

King elsker presset - tar gjerne straffe igjen

De offensive spillerne er også offensive i tankegangen. Joshua King sa allerede før kampen i Valencia sa at han var sikker på å score om han fikk muligheten fra straffemerket mot David de Gea, og fikk rett. Nå håper han en tilsvarende situasjon kan skje igjen, selv om det etter alle solemerker er Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga som har erstattet de Gea mellom de spanske stengene denne gangen.

– Sa jeg det før kampen? Åja. Ja, jeg elsker den følelsen av at du har et fullsatt Ullevaal og det presset på deg. Det er en av de beste tingene i fotballen når alles øyne er på deg og du har et press. Det er noen som ikke takler det og blir nervøs, men den følelsen liker jeg, sier han, og følger opp:

– Jeg tror jeg putter litt mer press på meg selv i de store anledningene. Mot Sverige sist, selv om jeg ikke scoret, så synes jeg at jeg spilte en god kamp. Jeg putter press på meg selv før kampen, jeg elsker å spille foran fullsatte stadioner og i kamper som betyr noe. Det blir nesten ikke større enn de to kampene som kommer nå, på grunn av den posisjonen vi har satt oss selv i. Det er gøy når det står mer på spill. Jeg har vært sånn siden jeg var liten, sier han.

Maars: – Jeg ofrer de kroppsdelene jeg må for at vi skal vinne

Bjørn Maars Johnsen er også klar for å spille en viktig rolle for Norge igjen. I Valencia kom han inn like etter pause og skaffet straffesparket som King utlignet på. Et lignende scenario igjen vil ikke være å forakte.

– Jeg håper å starte, men åpenbart ønsker jeg å spille en viktig rolle i kampen og for laget. Vi trenger minst ett poeng, men går for tre. Det viktigere er ikke om jeg kommer inn eller ikke, men vi trenger å få poeng.

Rosenborg-spissen er også beredt på å ofre det som må til, og er forberedt på tøffe tak. I flere av landskampene han har spilt har han endt opp enten med overtråkket ankel, bandasje rundt hodet, gule kort eller andre former for smeller.

– Det er måten jeg spiller på. Jeg spiller hardt. Jeg vil alltid vise at jeg ofrer de kroppsdelene jeg må for at vi skal vinne. Dersom det er hodet, så håper jeg at jeg scorer, men om jeg kutter meg opp, så er det sånt som skjer, sier han.

For selv om uavgjort lørdag kan gi et veldig viktig poeng når sluttabellen telles opp til slutt, er det kun seier som står i hodet på de norske spillerne forut for Spania-kampen. Spekulasjonene om at totalt fire poeng fra de to neste vil være godkjent, er ikke noe Ole Selnæs tenker over i hvert fall.

– Vi må nesten bruke floskelen om å ta en av kamp av gangen. Jeg tror ikke det er mange i troppen her som er noen matematikere, for å si det sånn. Jeg kan i hvert fall snakke for meg selv. Det å sitte og regne på mulige utfall bruker jeg ikke tiden min på. Så utgangspunktet er at vi går for tre poeng i de kampene vi spiller, også mot Spania. Det er vi nødt til å gjøre. Vi leser jo tabellen, selv om vi ikke er noen matematikere, og der leser vi jo at vi er nødt til å ha poeng, sier han.

Landslagskapteinen: – Et tog går denne uken

Landslagskaptein Stefan Johansen bekrefter at det kribler ekstra i magen forut for det TV 2-sendte oppgjøret lørdag.

– Absolutt. Det er disse kampene man vil spille. Vi møter mange av de beste spillerne i verden, og ikke minst foran et fullsatt Ullevaal, der vi vet at i vi ikke har tapt på tre år. (Siste tap kom med 0-3 mot Tyskland i september 2016, journ.anm). Det står høyt. Vi har satt oss selv i en posisjon der vi må ha minimum fire poeng på de to neste kampene. Alt legger til rette for at det skal bli underholdning.

– Dere er ubeseirede, men har ikke virkelig tatt noen stor skalp under Lars Lagerbäck. Hvordan vil det være endelig å slå et storlag?

– Det ville jo vært fantastisk. Det er klart at i Nations League så var det ikke det samme nivået som det vi møter i Spania og kanskje Sverige. Det er et tog som går nå denne uken her. Om vi skal være med, må vi ta de nødvendige poengene over disse to kampene her. Det er det som er hovedmålet nå, og det er det vi har fokus på, sier kapteinen.

Henriksen: – Du er ferdig om du ikke er på jobb

Dersom Norge taper mot Spania, vil de etter alle solemerker være avhengige av at Sverige taper både mot Romania og Spania, i tillegg til at de selv må gjøre jobben i alle de resterende kampene - inkludert bortekampen i Romania neste uke. Det finnes som kjent en backup-mulighet i form av playoff-plassen som ble sikret gjennom Nations League-triumfen i fjor, men for Markus Henriksen er den ingen reell hvilepute foreløpig.

– Det er slike kamper man ønsker å spille, og jeg synes det hele tiden har vært litt fremgang i det man kaller for Lagerbäck sitt prosjekt. Nå er det kamper der du er ferdig om du ikke er på jobb og tar de mulighetene. Målet vårt er å kvalifisere oss gjennom vanlig kvalifisering, og det får vi veldig gode svar på i de to kampene som kommer nå. Det er et utsolgt Ullevaal mot spanjoler som vi håper at tror dette blir enkelt. Vi så borte mot dem at de styrer spillet, noe de gjør mot nesten alle lag, men at man får muligheter. Så handler det om å ta vare på dem, sier Henriksen.

Se Norge-Spania på TV 2 og tv2sumo.no fra kl. 20.30 lørdag.

Allerede fra kl. 18.55 kan man lade opp til kampen sammen med B-laget Marius Skjelbæk, Jesper Mathisen og Simen Stamsø Møller på tv2.no.