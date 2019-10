Slik kan vi slå Spania. Det er lov å håpe på poeng

To ganger i denne kvaliken har vi møtt lag som har dårligere enkeltspillere enn det vi har, i Malta og Færøyene.

Tre ganger har vi møtt lag med noenlunde samme kvalitet på spillerne som det vi har, i Sverige og Romania.

Nå møter vi et lag som har bedre spillere enn det vi har, og det bør få konsekvenser for hvordan vi møter dem:

Hva er det som møter oss på Ullevål?

Et godt spansk lag som er vant til høyt balltempo, mye vending av spill for å skape to mot én på kantene, med god tro på at de kan skape sjanser og score mot et etablert norsk forsvar. Det siste betyr at de gjerne liker å holde ballen mye i laget framfor hyppige forsøk på gjennombrudd.

Når det gjelder deres inngang til denne kampen, skal vi huske på at alle deres spillere spiller på gode lag i de beste ligaene i Europa, noe som også betyr at de er involvert i europacup, de fleste i Champions League. Altså har de et tøft kampprogram. Jeg sier ikke at de tar lett på denne kampen, men den er ikke like stor som den er for de norske spillerne. Jeg bare nevner det.

Hva bør Norge gjøre for å vinne kampen? (Noe jeg for øvrig mener det er fair sjanse for å gjøre!)

Skal vi vinne, må vi score. Siden mulighetene for å score mot etablert spansk forsvar er liten/svært liten, må vi satse maksimalt på overganger og dødballer. Gode overganger er lettest å få til når vi vinner ballen i midtbaneleddet, og når vi har spillere i front som Martin Ødegaard og Joshua King (jeg regner med at vi spiller med Martin bak Josh i 4-4-1-1), bør vi skape noe. Martin med blikk for de gode gjennombruddene og Josh med stor fart.

I overgangsspillet bør vi søke Martin tidlig. Martin rettvendt med rom er en garantist for at det skjer noe.. Det finnes svakheter defensivt hos Spania. De har ikke verdens hurtigste midtstoppere, og de spiller dristig høyt med begge sidebackene som ikke alltid rekker å komme tilbake. På corner og lange innkast har vi ikke så mye å hente, for i luftrommet er spanjolene bedre enn oss (med forventet norsk lagoppstilling). Eller kanskje Lars Lagerbäck klekker ut en kreativ variant som overrasker Spania. På frispark i skuddposisjon har vi flere spillere som kan score. Jeg har god tro på at vi kommer til å score mot Spania.

Men det hjelper ikke å score hvis vi slipper inn mål, og defensivt har vi slitt så langt i kvaliken. Mot Spania må vi opp på vårt høyeste nivå for å unngå baklengs, noe også Lars har fokusert på under pressekonferansene. Forsøk på høyt press vil koste mye og gi lite mot et så ballsikkert lag som Spania.