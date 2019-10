Kan skyte Finland til mesterskap for første gang

Regjerende europamester Portugal har gitt fra seg initiativet til Ukraina i gruppe B. Østeuropeerne topper med 13 av 15 mulige poeng, mens Portugal, som har én kamp mindre spilt, står med åtte poeng.

Begge nasjonene bør stå igjen med seirer etter kamper mot henholdsvis Litauen og Luxembourg fredag før de møter hverandre i Kiev etter helgen. For Ukraina er sitsen meget god: Fire poeng i løpet av de siste tre kampene vil sikre billett til EM. Tre poeng mot Litauen er etter alle solemerker også godt nok med tanke på at det første oppgjøret mot Serbia endte med 5-0-seier. Det skal mye til for at Serbia går forbi ukrainerne på innbyrdes oppgjør. Portugal har ikke råd til altfor mange feilskjær med Serbia pustende i nakken ett poeng bak, men med én kamp mer spilt.

Det er ikke ventet at Portugals landslagssjef Fernando Santos gjør noen store endringer på laget. Det betyr at Joao Felix, Cristiano Ronaldo og Bernardo Silva er noen av stjernene som vil være i aksjon.

Serbia kan etter all sannsynlighet begynne å forberede seg på Nations League-sluttspillet, der Norge ser ut til å bli motstander.

Se Ukraina-Litauen og Portugal-Luxembourg på TV 2 Sumo fredag kl. 20.45

Se Ukraina-Portugal på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo mandag kl. 20.45. Se Litauen-Serbia på TV 2 Sumo mandag kl. 20.45.

Gruppe C:

Nord-Irland ypper seg i denne gruppen, men Tyskland og Nederland har fortsatt alt i egne hender. Nederland tar imot nordirene i kveld. Med nederlandsk seier er mannskapet til Ronald Koeman godt posisjonert før de avsluttende tre kampene. Liverpools Georginio Wijnaldum advarer mot å undervurdere det britiske laget.

– Jeg opplever det hver uke i Liverpool, og jeg så det fra den andre siden da jeg spilte for Newcastle. Britiske lag tenker at det alltid er noe å hente, sier han.

PSVs unggutt Donyell Malen (20) har hamret inn mål i Eredivisie. Han fikk sjansen fra start for første gang i forrige kvalikkamp mot Estland. Kanskje er det Malen som skyter Nederland til EM?

MANN Å SE OPP FOR: Donyell Malen har scoret på bestilling for PSV Eindhoven. Foto: Martin Meissner

Tyskland spiller borte mot Estland på søndag. Det vil ikke overraske noen om formspilleren Serge Gnabry scorer et mål eller to på Baltikum.

Se Hviterussland-Estland (18.00 på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo) og Nederland-Nord-Irland på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo torsdag kl. 20.45

Se Hviterussland-Nederland og Estland-Tyskland på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo søndag kl. 20.45.

Gruppe D:

Irland, Danmark og Sveits kjemper om de to øverste plassene i denne gruppen. Sveits spiller to nøkkelkamper mot Danmark (b) og Irland (h) de neste dagene. I midten av november møtes Danmark og Irland i Dublin. Den kampen kan fort bli en ren finale om å gå til EM.

Åge Hareide kan glede seg over at Andreas Cornelius er tilbake etter skade. Parma-spissen har vært ute av landslaget i 11 måneder, men kraftspissen har fått tillit i Parmas to siste seriekamper. Så spørs det om Hareide tør å starte med 26-åringen.

Se Georgia-Irland (15.30) og Danmark-Sveits (18.00) på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo lørdag.

Se Sveits-Irland og Gibraltar-Georgia på TV 2 Sumo tirsdag kl. 20.45.

Gruppe E:

Wales, Ryan Giggs og Gareth Bale har kniven plantet mot strupen før de to kommende kampene. En skuffende kvalifisering så langt har resultert i seks poeng av tolv mulige. Skulle det bli tap mot Slovakia og Kroatia, vil drømmen om EM via kvalifiseringen være over.

Igjen må landslagssjef Giggs sette sin lit til superstjernen Gareth Bale, samtidig som han må klare seg uten Juventus’ Aaron Ramsey som følger av skade. Se også opp for Manchester Uniteds komet Daniel James, som vil gi waliserne en vitamininnsprøyting.

Wales, med én kamp mindre spilt, er nummer fire med seks poeng, mens ujevne Kroatia topper med ti poeng. Selv med seier mot Ungarn og Wales er ikke kroatene garantert å sikre seg EM-billett. De er også avhengig av andre resultater.

Se Slovakia – Wales på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo torsdag kl. 20.45

Se Kroatia – Ungarn på TV 2 Sumo torsdag kl. 20.45

Se Ungarn-Aserbajdsjan på TV 2 Sumo søndag kl. 18.00. Se Wales – Kroatia på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo søndag kl. 20.45.

Gruppe F:

Spania er suveren gruppeleder og sikrer EM-spill med seier mot Norge. Da er spanjolene sikret minst 2. plass i gruppen. Det kan ha stor betydning for Spania i inngangen til Sverige-kampen tirsdag. Kanskje det øker sjansene for svensk poeng? Norge må etter all sannsynlighet slå Romania borte for å ha en mulighet til å bli nummer to i gruppen. Poeng mot Spania blir en ren bonus. Sverige skal ha få problemer med å slå Malta borte. Nøkkelkampen for Janne Anderssons gutter blir borte mot Romania i november.

Se Færøyene-Romania (18.00 på TV 2 Sumo) og Malta-Sverige (20.45 på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo) lørdag. Se Norge-Spania på TV 2 og TV 2 Sumo lørdag kl. 20.45.

Se Sverige-Spania (20.45 på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo), Færøyene-Malta (20.45 på TV 2 Sumo) og Romania-Norge (20.45 på TV 2 og TV 2 Sumo) tirsdag.

Gruppe G:

Polen er i førersetet i denne gruppen. Med seier borte mot Latvia og hjemme mot Nord-Makedonia har Polen én og en halv fot i EM. Slovenia er nummer to i gruppen akkurat nå. Søndag venter et svært viktig oppgjør hjemme mot Østerrike.

Israel bør helst slå Østerrike borte for å være med i kampen om de to øverste plassene. Da må toppscoreren i EM-kvaliken, Eran Zahavi, være på jobb. Zahavi har scoret hele ni mål på seks kamper. Israel står totalt med 11 mål, så det er ingen tvil om hvor viktig Guangzhou R&F-spissen er for israelerne. Harry Kane, Raheem Sterling, Marko Arnautovic og Artem Dzyuba følger med seks mål.

MÅLJEGER: Eran Zahavi har scoret hele ni mål så langt i kvaliken. Det er tre mer enn nestemann på listen. Foto: Jack Guez

Se Latvia-Polen, Nord-Makedonia-Slovenia og Østerrike-Israel på TV 2 Sumo torsdag kl. 20.45.

Se Polen-Nord-Makedonia og Slovenia-Østerrike på TV 2 Sumo søndag kl. 20.45.

Se Israel-Latvia tirsdag kl. 20.45 på TV 2 Sum.

Gruppe H:

Island og Erik Hamrén står overfor en formidabel oppgave når Frankrike kommer på besøk fredag. Frankrike topper gruppen med 15 poeng. Tyrkia har også plukket 15 poeng. Island står med 12. I november møtes Tyrkia og Island. Det blir fort en ren finale om 2. plassen i gruppen.

Se Andorra-Moldova og Tyrkia-Albania på TV 2 Sumo fredag kl. 20.45. Se Island-Frankrike på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo fredag kl. 20.45.

Se Frankrike-Tyrkia, Island-Andorra og Moldova-Albania på TV 2 Sumo mandag kl. 20.45.

Gruppe I:

Belgia er EM-klare med seier mot lilleputten San Marino torsdag kveld. Det bør være veldig grei skuring til tross for Kevin De Bruynes ubeleilige skade. Russland ligger meget godt an til å bli gruppetoer. Kanskje kan russerne også snyte Belgia for 1. plassen. Da må de trolig vinne resten av kampene samt snu 1-3 innbyrdes i oppgjøret mot Belgia 16. november.

KVALIKFIASKO: Andy Robertson er ikke vant til å tape med klubblaget. På landslaget derimot... Foto: Andy Buchanan

Skottland kan begynne å forberede seg til sluttspillet i Nations League. Seks poeng på seks kamper er langt fra godkjent for mannskapet til Steve Clarke.

Se Kasakhstan-Kypros på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo torsdag kl. 16.00. Se Russland-Skottland og Belgia-San Marino på TV 2 Sumo torsdag kl. 20.45.

Se Kasakhstan-Belgia på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo søndag kl. 15.00. Se Skottland-San Marino og Kypros-Russland på TV 2 Sumo søndag kl. 18.00.

Gruppe J:

Skal Finland endelig ta seg til mesterskap? Bosnia-Hercegovina og Armenia er hovedutfordrerne. Finland møter Bosnia borte på lørdag. Finnene tåler et tap der, men i hjemmekampen mot Armenia et kun poeng godt nok for å ha EM-skjebnen i egne hender. Da hjelper det å ha Teemu Pukki på topp. Pukki står med fem scoringer så langt i kvaliken.

Finland er ferdig med begge oppgjørene mot den suverene gruppelederen Italia. Italienerne kan se frem til EM med seier hjemme mot Hellas lørdag. Kun syltynn teori kan frarøve dem EM-plassen da. Da må Italia, Finland og Armenia alle ende med 21 poeng og at italienerne har dårligst innbyrdes målforskjell.

Se Bosnia-Hercegovina på TV 2 Premium og TV 2 Sumo lørdag kl. 18. Se Italia-Hellas på TV 2 Premium og TV 2 Sumo lørdag kl. 20.45. Se Liechtenstein-Armenia på TV 2 Sumo kl. 20.45.

Se Finland-Armenia på TV 2 Sport 1 og TV 2 Sumo tirsdag kl. 18.00. Se Liechtenstein-Italia på TV 2 Sport Premium og TV 2 Sumo tirsdag kl. 20.45. Se Hellas-Bosnia-Hercegovina på TV 2 Sumo tirsdag kl 20.45.