Over 100 år med Nobels fredspris – dette er komiteens største tabbe

Utdelingen av Nobels fredspris har skapt mange kontroverser, diskusjoner og konflikter opp gjennom årene.

Den aller første fredsprisen ble delt ut i desember 1901, og prisen har siden vært delt ut hvert år med enkelte unntak.

Nobelkomiteen har ingen enkel jobb med å finne personen, gruppen eller organisasjonen som har jobbet mest eller best for fred.

Gjennom historien har komiteen identifisert svært mange verdige vinnere som har hatt stor betydning for fredsarbeidet.

Det er likevel også noen som man i ettertid ser at kanskje ikke var den riktige til å motta prisen.

– Det er flere prisvinnere som senere har vist andre sider av seg selv, sier Sverre Lodgaard, seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI).

– Prisen ble gitt prematurt

Lodgaard trekker frem 70-tallet som et tiår med flere fredsprisvinnere som har vist seg å ikke ha vært de beste valgene.

Vinnerne i 1973, Le Duc Tho og Henry Kissinger, fikk prisen for Paris-avtalen som var «ment å få til en våpenhvile i Vietnamkrigen og en tilbaketrekning av amerikanske styrker».

– Le Duc Tho sa nei til prisen, og Kissinger kom aldri til Oslo for å motta den. Det sier jo sitt, sier Lodgaard.

Heller ikke Henrik Urdal, som er direktør i Peace Research Institute Oslo (PRIO), synes de to var det beste valget.

– Prisen ble gitt til dem prematurt. Også er det alltid noe litt feil med å gi priser til folk som har startet en krig. Å gi en pris til amerikanerne for å avslutte en krig de aldri skulle vært del av, sier Urdal.

KONTROVERSIELLE: Henry Kissinger (t.v) møtte aldri opp for å motta prisen. Le Duc Tho er den første og eneste til å takke nei til Nobels fredspris. Foto: Michel Lipchitz / AP

– Riktig å gi henne prisen

Vinneren i 1974, den japanske statsministeren Eisaku Sato, fikk prisen «for sin fornektelse av det kjernefysiske alternative for Japan og for hans innsats for videre regional forsoning». Det var heller ikke det mest vellykkede valget, mener Lodgaard.

– Det ble ganske raskt kjent at Saku hadde inngått en underhåndsavtale med USA, som gjorde at amerikanske atomvåpen frekventerte japansk jord, sier seniorforskeren.

OMSTRIDT: Nobels Fredspris gikk i 1974 til Japans statsminister Eisaku Sato (t.v.) og Sean MacBride, sistnevnte president for det internasjonale fredsbyrå i Geneve, og FNs kommissær for Namibia. Foto: Erik Thorberg / NTB scanpix

Når det er snakk om nobelprisvinnere som i ettertid har vist seg å ikke være like gode som først antatt, trekker både Lodgaard og Urdal frem Aung San Suu Kyi.

Aung San Suu Kyi vant prisen for sin «ikke-voldelige kamp for demokrati og menneskerettigheter» i landet som den gang het Burma, og nå Myanmar.

– Det var riktig å gi henne prisen i 1991. Komiteen kan ikke lastes for at hun oppførte seg dårlig på et senere tidspunkt. Men hun har fått en ekstrem plett på sitt rulleblad ved å ikke gjøre noe for rohingyaene, sier Urdal.