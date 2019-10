– Sa at han ville grisebanke Røkke og dumpe ham utenfor politihuset

Den 4. januar i 2018 hadde Kjell Inge Røkke vært utsatt for utpressing i mer enn to måneder, mener politiet.

Da tok personer i kretsen rundt Røkke kontakt med Anders Snortheimsmoen. I 2014 sluttet han i politiet etter å ha ledet Beredskapstroppen i mange år. Han jobber nå med personlig sikkerhet.

– Den 5. januar ble jeg oppringt igjen. Da var «Jannik» til stede i garasjeanlegget under arbeidsplassen til Røkke på Fornebu, sier Snortheimsmoen.

Han dro til Fornebu og kjørte Røkke i sikkerhet. Men truslene sluttet ikke med det.

TILTALT: Torpedoen Jan Erik «Jannik» Iversen nekter for at han har forsøkt å presse Kjell Inge Røkke for penger. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Torpedoen Jan Erik «Jannik» Iversen er tiltalt for å ha forsøkt å presse Kjell Inge Røkke for et tosifret millionbeløp. Utpressingen skal ha pågått i en periode på tre måneder i 2017 og 2018.

La lapp på ruta

Snortheimsmoen hadde flere møter med Røkke som ønsket råd. Han fulgte nøye med på garasjeanlegget. Flere ganger var «Jannik» her. En gang la han en lapp på frontruten til Røkke. Dette gjorde han for å vise at han hadde vært der, mener den tidligere politimannen.

– Noe senere satt «Jannik» utenfor Akers kontorer. Jeg dro dit og snakket med ham. Han var overrasket da jeg kom, for han kjente meg igjen. Da hadde vi en vanlig samtale, sier Snortheimsmoen.

GARASJEMØTE: Flere ganger oppsøkte «Jannik» Kjell Inge Røkke i garasjeanlegget på Fornebu. Foto: Politiet

Etter dette møtet ble det sendt flere SMSer mellom de to. Den 16. januar møttes de igjen på Bjerkebanen.

– Da møtte jeg en dypt fortvilet mann. Han var bekymret for sin egen situasjon. Etter oppslagene om lydopptak i VG var han bekymret for muligheten til å kunne praktisere sitt virke som innkrever. Fremtiden så ikke lys ut, forteller Snortheimsmoen.

Ville grisebanke Røkke

Høsten 2017 publiserte VG flere lydopptak som var sikret av kunsthandler Per Orveland. Iversen skal ha følt at han kom svært dårlig ut av VGs oppslag, og han mente at Røkke kunne ha stoppet saken.

Om dette sa Røkke følgende i sin forklaring:

SKREMT: Kjell Inge Røkke forklarte at han opplevde truslene fra «Jannik» som ubehagelige. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

– Jeg snakket med redaktøren og forklarte hvilke konsekvenser det ville få for meg og min familie, men dette var ikke noe redaktøren tok hensyn til, sier han.

Snortheimsmoen og «Jannik» fortsatte dialogen. På et tidspunkt sa torpedoen at han ville grisebanke Kjell Inge Røkke og dumpe ham foran politihuset, slik at Røkke kunne gå inn og fortelle hva han hadde gjort.

«Jannik» Iversen har beskyldt Røkke for å ha bestilt et torpedoppdrag som gikk ut på å «fjerne» Christer Tromsdal. Iversen ble dømt for å ha skutt Tromsdal i 2004.

«Jannik» hevder også å ha gjort flere jobber for Røkke, men Snortheimsmoen ville ikke vite noe om hva disse gikk ut på, sier han. Røkke nekter for anklagene og kaller de «absurde».