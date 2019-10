Så enkelt sparer du titusenvis av kroner

Familien Skjærpe i Dirdal har en Volkswagen Touran som har gått nesten 300 000 kilometer. Nå er de på jakt etter en ny bruktbil til familien på fem.

Pappa André Skjærpe har aldri prutet på en bil før, men Brooms bruktbil-ekspert, Benny Christensen, vil hjelpe familien med å gjøre ett kupp. Han mener det er mulig å spare titusenvis av kroner på enkelte typer bruktbil.

Disse er spesielt lønnsomme:

* Diesel stasjonsvogn.

* El-bil med kort rekkevidde.

* Bil som er coupè og ikke stasjonsvogn.

* Små biler fra relativt ukjente merker.

KUPP: Eldre Nissan Leaf med kort rekkevidde har falt kraftig i pris. Foto: TV 2 hjelper deg

Til familien Skjærpe har Benny funnet frem flere forskjellige diesel-stasjonsvogner og familien får velge tre de vil se nærmere på: En VW Passat 2.0 Tdi R-Line 2018-modell og to Ford Mondeo 2017-modell; en med 150 hk og en annen med 180 hk.

Prutetips

Benny skal vurdere bilenes tekniske tilstand, men også lære André å prute.

Det sitter langt inne for André, som er utdannet prest.

– Jeg er elendig å prute. Jeg har faktisk aldri prutet på en bruktbil. En gang kjøpte jeg en Opel og fikk blomster. Da tenkte jeg at jeg var en viktig kunde, men det var vel bare fordi jeg ble lurt, sier han.

Men André skal ikke bli lurt igjen. Benny har nemlig gode prutetips.

– Man må finne litt å rakke ned på ved bilen. Hvis det snart er klart for service igjen, skal det trekkes fra i kjøpssummen. Du kan også si at du ikke er helt fornøyd med hvordan bilen er klargjort; at den er litt skitten i lakken. Det er også viktig å være nøytral og ikke sende for klare kjøpsignaler, sier Benny og understreker at det aller viktigste er å undersøke bilen nøye.

Skraper

– Husk å sjekke service-historikken, oppfordrer Benny.

Han legger vekt på at alle servicer er utført; gjerne på et merkeverksted. Han synes også det er best at bilen er kjøpt ny i Norge. Selv sjekker han sveisepunkter og motor for å se om han finner noe man kan stusse på.

Med nyere bruktbil som bare er et par-tre år gamle, legger Benny vekt på at de ser mest mulig strøkne ut. Mangel på bulker og skraper bærer bud om bra bilhold.

Derfor er han skeptisk til den nyeste bilen vi har funnet frem, en 2018-modell VW Passat R-Line.