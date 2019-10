Pernille (23) ble forvekslet med 90-åring på sykehuset – var nær ved å få operert inn pacemaker

Hun ringte foreldrene sine og søsteren, som alle kom over fjellet til Ålesund for å være til stede for henne.

– De var jo også veldig redde, sier hun.

Kardiologen hadde ikke hele målingen

Fredag møtte Pernille kardiologen for første gang. Hun forteller at han tok seg god tid og forklarte mye. Blokken var borte, men det er noe som kan komme tilbake, og man anbefaler pacemaker for disse pasientene.

– Han sa at alt så normalt ut, men at de vil gjøre flere undersøkelser. Han var likevel fast bestemt på at de ville anbefale å operere inn en pacemaker hvis det ikke dukket opp noe annet på prøvene de tok, sier Pernille.

Hun forteller at kardiologen kun hadde en screenshot av EKG-en som viste blokken, ikke hele EKG-målingen, og han hadde problemer med et dataprogram som ikke virket.

– Skjult kamera eller fleip

Etter nok en natt på sykehus, ble hun lørdag kalt inn på kontoret av en lege hun ikke hadde snakket med før. Da fikk Pernille sjokkbeskjeden. En sykepleier hadde tilfeldigvis sjekket EKG-målingen og oppdaget at noe ikke stemte.

– De sier at det har skjedd en feil og at de har forvekslet papirene slik at jeg fikk papirene til en annen pasient, sier Pernille.

– Først tror jeg det er skjult kamera, fleip. Jeg blir glad, sjokkert, sint. Jeg visste ikke hva jeg skulle si, og ba om en stund for meg selv, sier hun til TV 2.

Målingen til 90 år gammel kvinne

Pernille fikk se utskriften av EKG-en, og den viste to perioder med utslag med en lang pause imellom.

– Jeg kunne se et opptak som begynte klokken 17.05 som var mitt. Målingen som viste blokken var klokken 16.39, og da var jeg ikke jeg på sykehuset. Dette kunne legene funnet ut selv.

EKG-utsalget som ble forvekslet med Pernilles tilhørte en 90 år gammel kvinne som var inne til undersøkelse før henne.

Det viste seg at EKG-en på mottaket ikke var stanset mellom de to pasientene, og at det derfor var gått en lang måling. Det var en tilfeldighet at en sykepleier oppdaget dette.

– Hvis det ikke var for den sykepleieren, hadde jeg kanskje hatt en pacemaker jeg ikke trengte nå, sier Pernille.

Legger ikke skylden på noen av legene eller sykepleierne, men reagerer sterkt på at de ikke har et system som fanger opp feil.

– Det er sikkert et resultat av at mange har dårlig tid og mye å gjøre, sier Pernille.

– Var flau og beklaget

Uken før var det demonstrasjoner utenfor sykehuset på grunn av kutt og nedbemanninger i helseforetaket, men klinikksjef Jorum Bøyum opplyser at hendelsen ikke kan knyttes til disse omstillingene.

– Denne saken er ikke knyttet til dagens omstilling i foretaket da disse områdene ikke er omfattet av nedtak av årsverk, sier hun.

Pernille møtte kardiologen igjen på mandag – dagen hun egentlig var satt opp for videre undersøkelser og forberedelser til en mulig operasjon.

– Han var veldig lei seg og flau og beklaget veldig, sier Pernille som nå skal få en ny utredning ved Ullvål sykehus.

– Beklager

Det har ikke lykkes TV 2 å snakke med klinikksjef Jorun Bøyum ved Ålesund sykehus, men sykehuset henviser til hennes uttalelse til Sunnmørsposten, og ber TV 2 sitere det samme.

– Først ønsker jeg på vegne av sykehuset å beklage at denne pasienten hadde en slik opplevelse, skriver Bøyum til avisen.

– Vi har selv skrevet avvik på hendelsen, og arbeider med å se hva som har skjedd og hvorfor dette skjedde. Saken er meldt til involverte seksjoner sine kvalitetsutvalg, sier hun.

Hun sier videre at målet til klinikken er å skape en trygg helsetjeneste for pasientene.

– Når vi har gått gjennom årsaker til at dette skjedde, vil vi invitere pasienten til en samtale, lover klinikksjefen.