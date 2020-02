Gikk viralt som tiåring – nå kan Mathias Emilio skrive historie i USA

19-åringen fra Manglerud er den første nordmannen som kan vinne den prestisjetunge Hobey Baker-prisen. Utmerkelsen går til den mest komplette spilleren i amerikansk collegehockey, og er en bekreftelse på gode ferdigheter både på og utenfor isen.

– Det er veldig moro. Det er mange gode spillere som har blitt nominert i år, og jeg føler meg veldig privilegert av å være der oppe med dem, sier Pettersen til TV 2.

I sin andre sesong for Denver Pioneers leder han lagets poengstatistikk og har imponert med sine tekniske ferdigheter på hockeybanen. Hjemme i Norge sitter faren Flemming og følger stolt med på sønnens karriere.

– Det er en anerkjennelse på at du gjør det bra på forskjellige nivåer i ligaen, og at du mestrer forskjellig typer oppgaver. De som har fått den før er store stjerner. Det å bli nevnt i den sammenhengen holder lenge, sier Flemming Pettersen.

Flyttet til USA som 14-åring

Emilio, som han kalles i sitt nye hjemland, har jobbet hardt og målrettet fra tidlig alder. Som 14-åring reiste han alene til USA for å følge sin drøm om spill i NHL. Det har ikke bare vært enkelt å være så langt fra sine nærmeste.

– Det har vært utrolig morsomt. Men samtidig har det vært mye oppturer og nedturer. Man går igjennom mye fra man er 14 til 20 år og det har jeg vel på en måte taklet for meg selv. Men jeg har familie og venner både hjemme og i USA som vært utrolig viktig for meg gjennom alt jeg har gjort.

DA: Mathias Emilio Pettersen i Calgary Flames-drakt som 10-åring. Foto: Flemming Pettersen

NÅ: Mathias Emilio Pettersen på sommertrening med Calgary Flames 2019. Foto: Shannon Pelot Valerio

Draftet av NHL-klubben Calgary Flames

Allerede som 10-åring fikk han mye oppmerksomhet da et YouTube-klipp som viste hans uvanlige talent gikk viralt. Han fikk internasjonal oppmerksomhet, og en hel hockeyverden snakket om det store talentet fra Norge. I fjor sommer fikk han betalt for innsatsen ved å bli valgt i sjette runde av den årlige talentdraften av Calgary Flames. De siste somrene har han vært i Canada for å få spesialtrening av Calgary Flames, som har «førsteretten» på ham. Under treningsleiren i 2018 i mottok Oslo-gutten en annen pris som henger høyt.

– Trenernes pris går først og fremst til en som viste stor besluttsomhet, viste gode ferdigheter og som virkelig gjorde det vi ønsket der ute, og som jobbet bra begge veier på isen. Gratulerer til Emilio Pettersen, sa trener Cail MacLean.