Jasdeep (37) følte seg trakassert på Torpet: – Han er en bølle

Etter at Leif Haugo Stavenjord (53) valgte å trekke seg fra Torpet tidligere denne uken, var det nok en gang den originale Torpet-trioen Jasdeep Singh Kalirai (37), Eunike Hoksrød (41) og Frank Tore Aniksdal (49) som sto igjen.

Anspent stemning

Etter tre uker inne på husmannsplassen begynte imidlertid stemningen mellom dem å tilspisse seg – da særlig mellom de mannlige konkurrentene Jasdeep og Frank.

Konfliktnivået økte da trioen skulle bestemme hvem som skulle møte Leif i duell.

Til TV2.no forteller Jasdeep at han opplevde Franks oppførsel som konstant psykisk trakassering i flere døgn. Også etter at kameraene var slått av og filmcrewet hadde dratt.

– Det ble bare mørkt. Når han holder på slik utenom kamera også, så har det ikke noe med konkurransen å gjøre, sier Jasdeep.

TV2.no har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Frank Tore Aniksdal, men har ikke lyktes å få ham i tale.

– Det var dråpen

Jasdeep beskriver at Frank bevisst valgte å unngå han, snakke nedlatende til han og rakke ned på han. Da Frank tok katten inn på soverommet, vel vitende om at Jasdeep var allergisk, så Jasdeep på det som et fysisk angrep.

FARMEN-COMEBACK: Frank deltok i Farmen 2014, og returnerte til Torpet og Farmen-universet fem år etter. Foto: Alex Iversen / TV 2

– Jeg slet med å puste og opplevde det svært klaustrofobisk, forteller Jasdeep før han legger til:

– Frem til da hadde jeg prøvd å heve meg over oppførselen hans, men da han gikk løs på meg fysisk på den måten, var det dråpen.

– Ubehagelig

Tredje person på Torpet, Eunike Hoksrød, sier til TV2.no at stemningen ble så amper at det var tøft å stå i det som tredjepart.

– Jeg vil beskrive det som veldig ubehagelig. Det bare eksploderte. Jeg prøvde å rydde opp i det, men til slutt mistet jeg kontrollen over situasjonen og skjønte at det ikke var mulig for meg å løse dette, forteller hun.

Jasdeep sier til TV2.no at han aldri fikk noen forklaring på hvorfor Frank vendte seg mot ham på den måten.

– Det er kjipt å bli hatet på uten mål og mening. Jeg oppfattet det som at det var rettet mot min person og den jeg er, sier Jasdeep.

VILLE STOPPE DET: Eunike Hoksrød forsøkte å roe konflikten ved å få Frank og Jasdeep til å snakke sammen, men uten hell. Foto: Alex Iversen / TV 2

Ulike oppfatninger

Eunike mener imidlertid at Franks irritasjon gikk på at han syntes at Jasdeep gjorde mindre arbeid enn dem inne på gården.

– Jeg oppfattet at Frank likte Jasdeep veldig godt, men at han irriterte seg over at han gjorde så lite og heller brukte tiden på å meditere, forteller hun.