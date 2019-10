Det er slett ikke uvanlig at fotballspillere stiller opp på bilder med supportere etter kamp.

Men etter vennskapskampen mellom Houston Dash og meksikanske Tigres skjedde noe uvanlig.

En mannlig tilskuer ønsket å ta bilde sammen med Houston-spiller Sofia Huerta (26).

Mens Huerta holdt mobiltelefonen og tok bilde, valgte den mannlige tilskueren å ta Huerta på den ene puppen.

I ettertid skal Huerta ha blitt rasende når det gikk opp for henne hva som egentlig skjedde.

Identifiserte mannen

Bildet av situasjonen har gått verden rundt de siste dagene. Reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Tigres fordømmer mannens oppførsel.

«Som et resultat av hendelsen som fant sted lørdag 5. oktober - der en liksom-supporter forsøkte å undergrave verdigheten til en Houston Dash-spiller etter kampen - har vi bestemt oss for å ta grep. Vi går til søksmål mot den som er ansvarlig for det som skjedde. Når vi har identifisert denne liksom-supporteren, vil han bli utestengt for livet fra alle anleggene våre og alle fremtidige kamper med herre- og kvinnelaget vårt.»

Ifølge det meksikanske nettstedet MedioTiempo ble mannen identifisert tirsdag. Riksadvokatens kontor i Nuevo León har åpnet etterforskning av saken.

– Sykt

TV 2s fotballekspert Solveig Gulbrandsen er rystet.

– Hvis han gjør det med vilje, er det helt sykt. Da er det noe galt med han. Slikt gjør man ikke. Det hører ikke hjemme noe sted, sier hun.

Gulbrandsen har hverken hørt om eller opplevd noe lignende i fotballsammenheng.

– Men jeg tror nok ganske mange jenter har opplevd at det finnes folk som går over streken når man er på byen, forteller hun.

TV 2-eksperten synes synd på Huerta.

– Det er en belastende sak. Det gjør noe med henne som person, så det bør straffes. Man kan bli tatt på rumpen på byen, men da er det ingen andre som ser det. Nå går dette viralt. Hun blir kjent for det, og det blir en stor sak. Det er kjipt. Det han gjør er drøyt, sier Gulbrandsen.