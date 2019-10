Alle tog i Norge står stille torsdag mellom klokken 12 og 14. Årsaken er en politisk streik mot EUs fjerde jernbanepakke.

I Oslo-området er om lag 300 avganger rammet.

Også T-bane og trikker i Oslo vil stå stille mellom klokken 12.30 og 13.00. Enkelte busslinjer kan også bli berørt, varsler transportselskapet Ruter.

Togpassasjer Eli Fossland er en av de som er rammet av streiken. Hun skulle reise fra Tønsberg til Trondheim, men måtte godta et ufrivillig opphold i Oslo.

Fossland gir imidlertid sin fulle støtte til de streikende.

– Jeg er helt enig med at de streiker, for vi skal ikke ha utenlandske selskaper på våre baner, sier Fossland til TV 2.

– Regn med forsinkelser

Alle tog kjøres til nærmeste stasjon innen klokken 12.00 og blir stående der til trafikken gjenopptas klokken 14. Togene blir dermed minst to timer forsinket. Enkelte tog blir innstilt som følge av streiken, melder Bane Nor.

De reisende må også regne med følgeforsinkelser i ettermiddagsrushet i lokal- og regionaltrafikken rundt de store byene.

Det vil ikke bli satt inn alternativ transport og det vil heller ikke være mulig å få refundert kostnader til dette.

Forbrukerrådet minner strandede passasjerer om at de har rett på mat hvis de blir forsinket over 60 minutter.

– Spør etter snacks og vann om du blir sittende fast på toget i over en time. Typisk eksempel er lefser eller lett snacks som er til salgs i togene, sier jurist og seniorrådgiver Thomas Iversen.

MARKERING PÅ JERNBANETORGET: Medlemmer i Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund krever at Stortinget har råderett over jernbanen for kommende generasjoner. Her samles streikende på Jernbanetorget i Oslo. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Selvbestemmelse

Det er medlemmene i Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund som går til streik. I tillegg deltar Fagforbundet, Fellesforbundet, Yrkestrafikkforbundet og Delta Jernbane i streiken.

– Innfører man EUs fjerde jernbanepakke, vil man måtte legge ut all persontrafikk på anbud. Det er ikke de som styrer landet som bestemmer om det skal ut på anbud eller ikke, men da må man ut av EØS før man må gjøre endringer. Det er også EU som stiller kravene til sikkerhet og ikke tilsynsmyndigetene i Norge, uttalte Line Steinseth, forbundsstyremedlem og lokfører i Norsk Lokomotivmannsforbund til TV 2 før streiken.

Forbrukerrådets tips til streikerammede: Sjekk informasjon hos jernbaneselskapet.

Møt opp på stasjonen, hvis du ikke har fått informasjon om annet.

Du har rett på pengene tilbake, hvis toget ikke går.

Du har rett på avslag på periodekortet, hvis toget ikke går.

Du har rett på mat i forhold til ventetiden, hvis du blir forsinket over 60 minutter. Men kun når det finnes mat om bord i toget og det kan skaffes på en enkel eller rimelig måte for jernbaneselskapet.

Du har ikke rett på erstatning for alternativ transport eller for utgifter knyttet til mat du kjøper selv. Det gjelder også for innstillinger og forsinkelser etter streiken.

Ta kontakt med jernbaneselskapet for å få det du har krav på. Du kan klage videre til Transportklagenemnda for tog. Ta kontakt med Forbrukerrådet for råd og veiledning.

– Hvorfor er det viktig at vi skal ha styring over dette selv?

– Nei, hvorfor er vi et eget land? Det er fordi man har lyst til å bestemme hvordan det skal være i Norge. Vi er ikke en del av EU, så da regner jeg med at de fleste vil at norske myndigheter skal bestemme, sier Steinseth.

– Merkelig

Arbeiderpartiet støtter streiken, mens Høyre kaller aksjonen merkelig.

Høyres samferdelspolitisk talsperson, Helge Orten, sier han ikke forstår hvorfor de togansatte streiker mot EUs fjerde jernbanepakke.

– Det er i så fall en streik mot økt sikkerhet, forenkling av togreiser over landegrensene og lavere utslipp, sier Orten til TV 2.