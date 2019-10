– Leverte bæreposer med penger fra Røkke til «Jannik»

På 90-tallet ble Per Orveland sammen med Kjell Inge Røkkes nå avdøde ekskone, Kari Monsen Røkke. På den måten kom han i kontakt med en av Norges rikeste menn.

Røkkes sønn, Kristian, forklarte onsdag at det var Orveland som introduserte Jan Erik «Jannik» Iversen for Røkke-familien. Dette avviser Orveland. Han sier imidlertid at han har kjent torpedoen i over 30 år, men at de ikke har hatt et tett forhold.

I 2005 ble Orveland kontaktet av Kjell Inge Røkke. Ifølge kunsthandleren hadde milliardæren et problem med ‹Jannik».

– Jeg ble bedt om å levere penger fra Røkke til Jannik fordi de to ikke kunne bli sett sammen. Dette skjedde fra 2005 til 2008, sier Orveland, som også sjekket med advokaten sin om dette var lovlig.

TORPEDO: Jan Erik «Jannik» Iversen er tiltalt for utpressing mot Kjell Inge Røkke. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Har en tanke om hvorfor

Kunsthandleren sier at Røkke foreslo at «Jannik» kunne dra til England og skaffe seg en bankboks. Det skal ha vært lettere å flytte penger i utlandet enn i Norge.

Dette skal ikke «Jannik» ha ønsket.

– En dag var jeg hos Kjell Inge, og jeg fikk en bærepose med penger. Jeg dro rett til «Jannik» og leverte dette, sier Orveland.

FORNÆRMET: Kjell Inge Røkke forklarte seg i utpressingssaken på tirsdag denne uken. Foto: Terje Pedersen / NTB Scanpix

Ved en annen anledning, forteller kunsthandleren, dro han til et hotellrom på Bristol. Der fikk han en ny bærepose med penger. Denne ble fraktet til torpedoen.

Forsvareren til «Jannik», Kaja de Vibe, spør Orveland om hvilke tanker han hadde om at Kjell Inge Røkke ville levere penger til en torpedo.

– Jeg ville ikke vite, men jeg sa til Røkke at de to måtte gjøre opp.

– Men trodde du at Røkke hadde lånt penger av Jannik?

– Jeg trodde dette hadde noe med Christer Tromsdal og båtførersaken å gjøre, sier Orveland.

Gjennom sin advokat, John Christian Elden, avviser Røkke påstandene.

– Denne historien fra Orveland er nøyaktig den samme vi har hørt før, og som han fremsatte i media da Kjell Inge Røkke avviste at det var sant, og nektet å betale han penger for at han ikke skulle sverte Røkke ved å gå ut med påstandene. Det fremgår også av Orvelands egne lydopptak med Røkke. Røkke visste det ville bli ubehagelig om media hoppet på, men når det også var usant, var det ingen grunn til å la seg utpresse.

«Fjerne Tromsdal»

«Jannik», som er tiltalt for grov utpressing mot Kjell Inge Røkke, brukte denne uka store deler av sin forklaring på å angripe Kjell Inge Røkke.