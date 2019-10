Slik reagerer verden på Tyrkias Syria-angrep

FN

FNs generalsekretær Antonio Guterres sier at en hver militæroperasjon må respekterer menneskerettighetene.

– Det betyr at sivile og sivil infrastruktur må beskyttes. Generalsekretæren har ingen tro på at det finnes en militær løsning på Syria-konflikten, sier FNs talsmann Farhan Haq, ifølge Reuters.

FNs sikkerhetsråd skal samles til krisemøte om saken torsdag.

EU

President for EU-kommisjonen, Jean-Claude Junker oppfordrer Tyrkia til å stoppe militæroperasjonen.

– Hvis planen involverer å opprette en såkalt sikkerhetssone, ikke forvent at EU skal betale for den, sier han.

Tyrkia ønsker å bli medlem av EU, og har vært i forhandlinger for å bli medlem i mange år. Tyrkia lever imidlertid ikke opp til kravene for EU-medlemskap.

Tyrkia lover i et brev til FNs sikkerhetsråd å gjennomføre en «proporsjonal, gjennomtenkt og ansvarlig» militæroffensiv, ifølge Reuters.

NATO

NATO-sjef Jens Stoltenberg sier at NATO har forståelse for Tyrkias sikkerhets-utfordringer fra syrisk side av grensen, men ber landet handle med tilbakeholdenhet og begrense menneskelig lidelse.

Tyrkia er medlem av Nato.

USA

Tyrkia har legitime sikkerhetsgrunner, men fikk ikke grønt lys fra USA til sin militæroffensiv i Nord-Syria, ifølge utenriksminister Mike Pompeo.

Fakta om kurdere i Syria I Syria bor det om lag to millioner kurdere, de fleste i nordøst mot grensa til Tyrkia. Kurderne i Syria sluttet seg tidlig til opprøret mot president Bashar al-Assad.



I 2012 trakk regjeringsstyrker seg ut av de kurdiske områdene og ga kurderne utvidet selvstyre og ansvar for å bekjempe andre opprørsgrupper.



Partiet for en demokratisk union (PYD) og deres YPG-milits har kontrollert de tre enklavene Eufrat, Jazira og Afrin nord i Syria, mot grensa til Tyrkia.



I mars 2016 proklamerte kurderne Rojava som en autonom, føderal region, noe både myndighetene og opposisjonen i Syria protesterer mot. Det samme gjør USA og Tyrkia.



Våren 2018 erobret tyrkiske soldater og allierte syriske opprørere byen Afrin fra kurderne.



YPG har fått amerikansk støtte i kampen mot IS, men president Donald Trump har varslet tilbaketrekning av de 2000 amerikanske soldatene i området.



YPG har tette bånd til den kurdiske PKK-geriljaen i Tyrkia, som står på terrorlisten til USA, EU og Tyrkia. Et stort antall PKK-soldater kjemper i YPGs rekker.



Kurderne som nå er under angrep var inntil nylig USAs nære allierte i kampen mot den ytterliggående islamistgruppen IS i Syria, men Trump kunngjorde i forrige uke at de amerikanske soldatene ville bli trukket ut, noe han får kritikk for i USA - også av sine egne.

President Donald Trump har advart Tyrkia og sagt at dersom militæroffensiven ikke blir gjennomført «så humant som mulig», akter han å «utradere» Tyrkias økonomi.

Egypt

Egypts utenriksminister fordømmer offensiven og kaller det «et uakseptabelt angrep på suvereniteten til et arabisk broderland»

De har kalt sammen til krisemøte i Den arabiske liga som er et forbund av arabiske stater.

Norge

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide sier den tyrkiske offensiven kan føre til økt ustabilitet i området og ber Tyrkia stanse operasjonen. Utenriksministeren er redd operasjonen kan sette på spill det som er oppnådd i kampen mot IS.

Eriksen Søreide frykter at operasjonen kan forverre de humanitære forholdene. Hun er særlig bekymret for situasjonen for sivilbefolkningen i området, der flere hundre tusen allerede er internt fordrevne.

– Det er vanskelig å si hvordan operasjonen kan påvirke forholdene for al-Hol-leiren og de IS-tilknyttede fangene som holdes der, sier utenriksministeren. UD vil benytte enhver anledning til å meddele tyrkiske myndigheter Norges syn på saken.