Prøvespilte mot 60 juniorspillere i minusgrader og snødrev

– Det kan man si. Jeg studerte på BI, også etter at jeg ble proffspiller i Fredrikstad. Jeg fikk meg en bachelorgrad i økonomi og administrasjon. Det gjorde pappa stolt og glad. Han var beinhard på dette med utdanning. Han sa «det er mitt ansvar som far å veilede seg. Du vet aldri med fotball, en skade kan sette deg ut av spill.» Men etter bachelorgraden var det bare fotball, sier Aleesami og smiler.

28-åringen har ingen U-landskamper for Norge, og heller ikke mange erfaringer med kretslag og den type aktiviteter.

– Jeg var inne på noe sonelag som ung, på det tidspunktet gikk det veldig bra. Men jeg sleit veldig med schlatters (kneproblemer). Jeg spilte egentlig ikke fotball på et helt år da jeg var rundt 15, og kom tilbake i dårlig form. Så jeg har gått en litt annerledes vei enn mange andre. Jeg slo seint som proffspiller, og kom rett inn på A-landslag da jeg først ble tatt ut, sier han.

Titanic i Palermo

Han var egentlig midtbanespiller, men ble omskolert til back i Fredrikstad. Derfra gikk han videre til IFK Göteborg, der han ble en publikumsfavoritt, og så solgt til Serie A og Palermo i 2016.

Men det tok bare noen uker før Aleesami skjønte at han hadde gjort en tabbe.

– Jeg kom til en klubb som har solgt mange gode spillere. Året før jeg ankom, hadde de solgt Paulo Dybala for cirka 45 millioner euro. Cavani hadde vært innom, det samme hadde Pastore. Da jeg kom ned dit, til en fantastisk fin by og et ferieparadis, ble jeg tatt godt imot. Jeg ble kjent med gutta, det var noen svensker der, og noen som pratet engelsk. Jeg får vite at mange ønsker seg bort og at ingen er fornøyd. Jeg lurte på hva i alle dager dette handlet om. Med tiden skjønte jeg hvorfor.

Aleesami forklarer at det oppsto grupperinger i garderoben, med ulike nasjonaliteter, som sto steilt imot hverandre. Selv opplevde han at han var nøytral og gikk overens med alle.

– Hovedproblemet var spillergruppa. Det er det som sårer mest, at vi som gruppe ikke sto sammen selv om vi hadde en president som sparket treneren om han tapte tre kamper på rad.

– Jeg ønsket meg bort fra Palermo på grunn av dette, allerede i det første overgangsvinduet ville jeg vekk. Mange spillere sa at «dette er Titanic, den båten her skal rett ned». Det var det som skjedde til slutt, dessverre. Synd, for det var en fantastisk fotballby. Supporterne der fortjener mer.

– Hvorfor ble du værende i tre år?

– Palermo ønsket å forlenge med meg allerede i oktober eller november, rett etter at jeg hadde kommet. De ville forlenge med to år til. Jeg takket nei til det. Jeg lurer på om det skjedde noe da, om presidenten tok det litt personlig eller noe. Jeg vet ikke. Det ble i hvert fall til at jeg ikke var til salgs.

Feiret med pappa

I sommer gikk kontrakten ut, og Aleesami gikk gratis til Amiens. Han hadde også muligheter i Hellas og Tyrkia, men følte den franske klubben kunne tilby mer stabilitet og harmoni.

– Gleden er tilbake, kan man si. Jeg trives veldig godt, sier han.

Han har startet hver eneste seriekamp for sin nye klubb, og sist helg kom også den første scoringen, hjemme mot Marseille. Aleesami kom på et dypt løp på bakre stolpe, innlegget kom fra høyre og han traff godt på volley. Keeper reddet tilsynelatende mesterlig, men ballen var de nødvendige centimeterne over streken.

Aleesami løp ut mot sidelinja, og kysset hånda til en kjenning på tribunen.

– Pappa var på tribunen, med onkelen og fetteren min. Jeg løp bort til dem og feiret sammen med dem. Det var kult. Pappa har fulgt meg opp siden jeg var et barn, så det var et stolt øyeblikk for oss begge, sier han.

Et stolt øyeblikk var det også på forrige landslagssamling, da Aleesami spilte sin landskamp nummer 25 for Norge i Stockholm. Fra prøvespill med Skeids juniorlag i 2009 har han nå altså meldt seg inn i den ekslusive klubben med gullklokke-mottakere av landslagsspillere.

– Å spille for det norske landslaget er sånn man drømte om som barn. At jeg skulle få 25 kamper ville vært uvirkelig på den tiden. Det har ennå ikke gått opp for meg. Når jeg ser tilbake på det jeg har vært gjennom, blir jeg veldig takknemlig, sier Aleesami - som ganske sikkert får landskamp nummer 26 fra start når Spania gjester Ullevaal lørdag kveld.