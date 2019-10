Flyselskapet forventer at de to programvareoppdateringene på flyene vil være godkjent innen enden av året, og kunngjorde onsdag at de planlegger å gjenoppta flygingene med Boeing 737 MAX fra 16. januar neste år, ifølge ABC.

Til sammen mistet 346 mennesker livet i to 737 MAX 8-ulykker i Indonesia i oktober i fjor og Etiopia i mars. I etterkant av Etiopia-ulykken ble flytypen satt på bakken av luftfartsmyndigheter over hele verden.

Pilotene hadde i forkant av begge ulykkene store problemer med å kontrollere flyet da et kontrollsystem ble aktivert som følge av feilaktige signaler. Pilotene ble møtt av et kaos av alarmer og signaler i cockpiten, noe Boeing, under USAs luftfartsmyndighet (FAA) overvåking, ikke tok med i sine beregninger, mener Den amerikanske havarikommisjonen National Transportation Safety Board (NTSB).

I en rapport offentliggjort i slutten av september fastslår de at Boeing må rette mer oppmerksomhet mot hvordan piloter reagerer i krisesituasjoner.

(©NTB)