– Har presset på i lang tid

Tyrkia-eksperten sier videre at det blir viktig for Erdogan å få resten av verden med seg på dette prosjektet også i tiden fremover.

– Det viktigste for Erdogan nå er å oppnå internasjonal konsensus for sitt prosjekt, og prøve å få penger av EU til å bygge disse byene og landsbyene. EU sier derimot klart og tydelig at de ikke vil betale for Erdagons byer i Syria, mens Trump sin Syria-politikk skifter fra dag til dag, sier Drevon.

STØTTE: Tyrkia og Erdogan er avhengig av økonomisk støtte for å få fullført planene om en grensekorridor som skal huse syriske flyktninger. Foto: NTB scanpix

Hvorfor nå?

Men hvorfor skjer denne militære fremmasjoen akkurat nå? Jo, ifølge Drevon har det å gjøre med at Tyrkia har opparbeidet seg stor støtte til å gjennomføre fremrykkingen.

– Denne militæraksjonen har bred støtte i Tyrkia, og vi ser jo nå at selv om Trump har sendt ut ulike beskjeder, så virker det som at Trump, Putin og Nato med Jens Stoltenberg har gitt sin velsignelse til denne aksjonen, sier Drevon.

Erdogan skrev onsdag på Twitter at målet med operasjonen er å ta tilbake regionen fra terroristenes klør.

– Vårt mål er å ødelegge terrorkorridoren som er forsøkt opprettet langs vår sørlige grense og bringe fred til regionen, skriver den tyrkiske presidenten på Twitter.

Han bekreftet også at målet er å etablere en trygg sone.

– Takket være den trygge sonen vi vil etablere, vil vi sørge for at de syriske flyktningene kommer tilbake til sine land. Vi vil beskytte den territoriale integriteten til Syria og frigjøre befolkningen i regionen fra terrorens klør.

BOMBET: Kobanî var sentrum for heftige krigshandlinger i 2014 under krigen i Syria. Byen ble et symbol på krigens vendepunkt da ISIS aldri klarte å innta byen. Foto: Vadim Ghirda / NTB scanpix

Kobanî

Byen Kobanî, eller Ayn al-Arab som ligger nord i Syria har blitt et symbol på kampene mellom kurdiske millitser og ISIS. Det er en by som det nå kommer rapporter om at Tyrkiske styrker nå går til angrep mot.

– Det er den byen som kurdere kjempet mot ISIS, og var et av de siste holdepunktene i hele Nord-Syria som ikke var erobret av ISIS. Det var der de fikk sin første seiere mot ISIS og snudde kampen og tok tilbake del for del det kalifatet som ISIS erklærte, sier Slensvik.

Han forklarer at det vil være et hardt slag for kurderne hvis denne byen nå faller i tyrkerne sine hender.

– Det er symbolsk i den grad at da gjør Tyrkia det ISIS ikke klarte i sin tid, nemlig å ta over byen som kurderne klarte å holde, sier Slensvik.

– Assad kan stå igjen som vinneren



Slensvik mener Tyrkias militæroffensiv hovedsakelig har konsekvenser for de som bor i området, men at den kan få større ringvirkninger.

– Det har først og fremst konsekvenser for de som bor i dette området som nå ble angrepet, altså kurderne i hovedsak. De har allerede vært utsatt for krig i dette området tidligere.

– Så er det disse interneringsleirene for de som har blitt internert under den lange krigen mot ISIS som man nå skaper usikkerhet ved. Noen av disse ligger i dette området, mens andre ligger utenfor. Kurderne er ikke villige til å vokte disse mens de kjemper for sin eksistens lenger nord i Syria, sier Slensvik.

Til slutt kan Syrias president Bashar al-Assad stå igjen som den store vinneren.

– Den amerikanske troverdigheten som alliert står på spill, og Tyrkia kan få sanksjoner mot seg. Til sist kan Assad stå igjen som den store vinneren ved å gå inn i en slags allianse med kurderne, mot at de får et slags indre selvstyre, sier Slensvik.

Han tror ikke faren for en storkrig eksisterer nå i denne omgang.

– Krigen i seg selv er ganske stor. Det er ikke umiddelbar fare for at den sprer seg slik den er nå, men den har jo følger både regionalt og globalt med andre makter som etterhvert kan blande seg inn, og da har man et større potensial for spredning.