Nå kan du sikre deg en ganske så unik bil til en rimelig penge. Vi snakker om dronning Sonjas tidligere Volvo 960. Den kan du nemlig få for en svært hyggelig penge.

Det er Stadssalg som selger bilen. De er et avviklingselskap som selger biler på nettauksjon for oppdragsgivere som banker og finansinstitusjoner, inkassobyråer og offentlige etater, bare for å nevne noen.

Vi få skynde oss å legge til at det neppe er dronning Sonjas apanasje som er årsaken til at bilen har havnet her. Den staselige og blå luksus-Volvoen har garantert hatt en del eiere siden dronningen brukte den.

1991-modellen har nå rullet drøyt 340.000 kilometer og har tydeligvis blitt mye brukt.

Det er jo definitivt en morsom "greie" at nettopp Dronningen har vært eier.

Stadssalg har lagt ut godt med bilder i annonsen og er også tydelige på de skavankene som er.

Volvo 960 var en staselig bil da den kom i 1991. Illustrasjonsbilde.

For etter 28 år (veteranbil etter 30-års regelen om to år), og over 340.000 kilometer, må man faktisk regne med det. Det speiler da også i aller høyeste grad utropsprisen på auksjonen som var satt til litt over 20.000 kroner. I skrivende stund er høyeste bud på 34.000 kroner. Også det er billig for en bil som dette.

Den mørk blå 960-en med mørkt skinninteriør ser ut til å ha tålt tidens tann rimelig godt og bærer preg av å ha vært tatt godt vare på. Den har godt dokumentert servicehistorikk, topplokket har vært overhalt og alle ventiler byttet, vannpumpen er også byttet. Det er heller ikke lenge siden registerreimen på 3-liters motoren med 24 ventiler ble byttet. Dekkene ser gode ut, innvendig ser den fin ut og den ser slett ikke gal ut utvendig heller. Men noe rust har kommet og er dokumentert med bilder.

Dokumentasjon på at dronning Sonja her vært eier av denne følger så klart med, sammen med en del annen dokumentasjon. Faksimile fra Stadssalg.no

Se hele annonsen og alle bildene av bilen her:

Første årsmodell av 960

960 var Volvos definitive toppmodell da den ble lansert sommeren 1991. Dette er altså første årsmodell. Dronning Sonja må ha vært svært tidlig ute med å bestille sin 960. Denne er i følge annonsen registrert første gang i januar 1991. Litt snodig med tanke på at bilen ble lansert først et halvt år senere ... Uten at det er noen "big deal".

960 erstattet 760 som "top of the line" i Volvo-sammenheng. Det nye bakpartiet gjorde at bagasjeplassen økte fra 389 liter til 405 liter. Med mykere former sank også luftmotstandens Cw-verdi fra 0,14 til 0,36.

Fra starten av fantes 960 kun med ett motoralternativ. Nemlig rekkesekser på 3 liter og 204 hestekrefter. Den fantes også kun i en utstyrsversjon. Til gjengjeld var listen over standardutstyr lang.

På denne Volvoen er alt er nytt – bare ikke navnet

Salget tok aldri helt av

960 er i kjent Volvo-stil, en svært solid og velbygget bil. De ble bygget på Kalmar-fabrikken, der andre eksklusive Volvo-modeller også hadde blitt bygget. Vi snakker om klassikere som 164, 260, 760 og altså 960.

Men til tross for at 960 var en flott bil på mange måter, tok aldri salget helt av. Mange mener at forskjellene til den billigere og enklere 940-serien var for små. Vi snakker om felger, grill og noe ekstra krom-pynt – rent visuelt. Bilene fikk senere en facelift og i 1997 nytt navn. Da ble den til S90 for å passe inn i Volvos nye modell-system.

255.324 biler ble bygget mellom 1991 og 1998. Mange mener at 900-serien er den siste ekte Volvoen. Grunnen er bakhjulsdriften. En del entusiaster setter et klart skille akkurat ved dette. Etterfølgeren S80 hadde jo forhjulsdrift.

