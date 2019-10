Manchester United har fått en grusom sesongstart.

Med ni poeng på sesongens første åtte kamper er det begynt å bli hett rundt beina på manager Ole Gunnar Solskjær.

For rekordkjøpet Harry Maguire er det imidlertid ingen hast. Midtstopperen, som kostet 865 millioner kroner i sommer, tenker langsiktig.

– Om fem eller seks år kan dere dømme meg – om jeg har vært en suksess i klubben eller ikke, sier Maguire til klubbens offisielle magasin Inside United ifølge Daily Mail.

– Jeg tror, og er veldig sikker på, at om fem eller seks år vil jeg være en suksess. Jeg er sikker på at vi vil få mange, mange gode stunder her.

Haster for Solskjær

Men for Solskjær haster det mer.

I britisk presse spekuleres det allerede i at et stap i det kommende Premier League-oppgjøret med Liverpool vil besegle hans skjebne.

Tålmodigheten i United-hierarkiet skal være i ferd med å renne ut.

– Vi må fortsette å forbedre oss som lag. Ikke bare meg som et individ. Jeg føler at dersom vi forbedrer oss som lag, så vil jeg også bli en suksess, sier Maguire.

Press er hverdagen

Det defensive har ikke vært det største problemet til Manchester United denne sesongen, med åtte baklengs på åtte kamper i serien.

Likevel tynger prestasjonene Maguires stopperkollega, Victor Lindelöf.

– Vi har ikke fått resultatene vi har ønsket. Vi er selvfølgelig ikke fornøyd, vi kan mye bedre og vi har ikke produsert de resultatene som vi vil ha. Det er noe vi må jobbe med, og komme tilbake fra. Vi må levere den fotballen vi vil spille, sier Lindelöf til Expressen.

Overskriftene i britiske tabloider plager han derimot mindre.

– Det skrives utrolig mye om United som klubb. Ting blir ekstra stort ettersom det er United, sier han.

– Jeg er vant med det. Det påvirker meg ikke så mye. Jeg gjør jobben min. Både spillere og ledere er vante med det. Ole Gunnar har selv vært en spiller i klubben, så han vet selv hvilket press det er. Det er ikke et problem, det er hverdagen vår.