Tross sin unge alder er Oliver en rutinert dommer. Han var i 2010 den yngste som dømte en kamp i Premier League, 25 år og 182 dager gammel. Han skulle ha debutert som 24-åring, men den første kampen han ble oppnevnt til ble utsatt, og like etter skadet han ankelen.

Oliver dømte ligacupfinalen i 2016 og FA-cupfinalen i 2018. Samme år var han i hardt vær da han på overtid ga Real Madrid et omdiskutert straffespark som avgjorde mesterligakvartfinalen mot Juventus. Gianluigi Buffon ble utvist for protester, og veterankeeperen sa etterpå at Oliver hadde «en søppelsekk der hjertet skulle vært».

Både Oliver og hans kone mottok drapstrusler i kjølvannet av kampen i Madrid, og Buffon ble straffet av UEFA for sine uttalelser.

Det blir ikke første gang Oliver dømmer Norges landslag. Han var kampleder i 2-4-tapet mot Sverige på Friends Arena i august 2013, da Zlatan Ibrahimovic gjorde hattrick.

På Ullevaal får han med seg Stuart Burt og Simon Bennett som assistenter, mens Paul Tierney er fjerdedommer.

Norge-Spania sendte på TV 2 og Sumo fra kl. 20.30 lørdag. Avspark er 20.45.

