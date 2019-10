Får stryk av TV 2-eksperter

Storhamar var et av lagene som fikk ekspertene til å ta frem superlativene før sesongstart. Nå får Hamar-laget stryk.

– Det er en overraskelse at de er den store skuffelsen så langt. De har hatt en rufsete start, sier hockeyekspert i TV 2, Bjørn Erevik.

TV 2 Hockeyprat: Her kan du høre nyeste episode av ishockeyspodcasten.

– Noe mer fundamentalt

På tirsdag møtte Storhamar Sparta til duell på hjemmeis. Det ble en gedigen skuffelse for Hamar-laget. Sarpingene vant kampen 3-1 og sørget med det for Storhamars tredje strake hjemmetap.

– I går var det platt, dårlig tempo, dårlig samhandling, lite spilleglede og ingen intensitet. Storhamar ligner ikke noe på det vi trodde de skulle se de ut i det hele tatt. Det er vanskelig å peke på ett spesielt problem, men for meg er det er noe mer fundamentalt. Vi skal ikke ta i fra Sparta noe. Sparta gjorde en god bortekamp, men Storhamar gjorde egentlig ikke noe i det hele tatt, sier Bjørn Erevik

– Bredden hos Storhamar er på langt nær så stor som bredden de siste årgangene. Mange av poengene har kommet mot bunnlagene, presiserer, Erik Follestad.

I onsdagens rykende ferske hockey-podcast har guttene også en samtale med Hamar Arbeiderblads sportsjournalist, Bendik Havdal Eriksen. Han opplever stemningen på Hamar som trykkende.

– Det er mye misnøye med spilleplan, manglende uttelling og lite underholdning. Også er det den evige elefanten i rommet. Aleksandr Smirnov var på tribunen. Men folk vil ikke se han på tribunen, de vil gjerne se ham i boksen.

Smirnov har tidligere trent Storhamar med stor suksess i flere sesonger, men forlot Hamar etter sesongen i 2016 til fordel for AK Bars Kazan i KHL. Nå er det Miika Elomo og Petteri Nummelin som utgjør trenerduoen.

– Folk startet å gå før kampen var over

TV 2s hockeyeksperter tippet Storhamar helt øverst før årets sesong. Fasit etter ni kamper er en fjerdeplass, åtte poeng unna Stavanger Oilers og Frisk Asker.

– Vi tippet Storhamar helt på toppen, men at de har tapt tre kamper på rad hjemme er et tankekors. Det var ikke mange folk på kamp i går heller og det påvirker kanskje entusiasmen på banen også, sier Erevik.

Storhamar har hatt et godt tak på publikum og hadde forrige sesong et snitt på nesten 4000 tilskuere i CC Amfi. Under kampen mot Sparta var publikum på vei ut døra før kampen var ferdigspilt.