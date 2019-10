Stoltenberg ber Tyrkia unngå menneskelig lidelse

Tyrkiske styrker har innledet den lenge varslede militæroffensiven mot kurdisk milits nord i Syria, opplyser president Recep Tayyip Erdogan.

NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg sier at NATO er blitt orientert om Tyrkia operasjon i Nord-Syria, og ber samtidig landet begrense menneskelig lidelse og unngå handlinger som kan føre til ytterligere destabilisering i regionen.

Stoltenberg diskuterte situasjonen i Syria da han onsdag møtte Italias statsminister Giuseppe Conte.

– Vår allierte Tyrkia ligger i første linje og har legitime bekymringer for sikkerheten. Landet har opplevd fryktelige terrorangrep. Det huser også millioner av flyktninger, sa Stoltenberg på en felles pressekonferanse etter møtet i Roma.

– NATO er informert om den pågående aksjonen. Det er viktig å unngå handlinger som fører til ytterligere destabilisering, økt spenning og nye lidelser. Jeg stoler på at Tyrkia vil vise tilbakeholdenhet og at deres handlinger er avmålt og proporsjonale, fortsatte han.

Roma er første stopp på en tre dager lang rundreise, der Stoltenberg også skal besøke Hellas før han avslutter i den tyrkiske storbyen Istanbul. Der vil han ta opp situasjonen og Tyrkias offensiv i Syria med president Recep Tayyip Erdogan.

Søreide: – Svært bekymret

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) er svært bekymret for situasjonen i Nord-Syria.

– Vi følger nøye med på utviklingen og har merket oss rapporter i mediene om at en tyrkisk militæroperasjon nå skal være i gang. Vi oppfordrer under alle omstendigheter Tyrkia til å vise tilbakeholdenhet og respektere internasjonal humanitær rett, sier Eriksen Søreide i en skriftlig uttalelse til NTB.

Hun legger til at det i dag er vanskelig å si hvordan situasjonen vil utvikle seg, og hva som eventuelt vil skje med IS-fangene, deriblant flere nordmenn, som sitter i al-Hol-leiren.

– Vi er svært bekymret for situasjonen for sivilbefolkningen i området, hvor flere hundre tusen allerede er internt fordrevne og bor i vertssamfunn eller leirer.

Hardt ut mot Tyrkia

Kongressen må sørge for at Tyrkia betaler en høy pris for militæroffensiven landet har innledet mot kurderne nord i Syria, mener senator Lindsey Graham.

Republikaneren Graham, som har vært en av president Donald Trumps fremste støttespillere, truet tirsdag med å kaste Tyrkia ut av NATO og innføre harde sanksjoner mot landet dersom det gjorde alvor av trusselen om å angripe den kurdiske YPG-militsen i Syria.